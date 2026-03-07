LITORAL
O Goberno inviste 150.000 € para reparar os danos dos temporais en praias de Cee e Corcubión
En Estorde farase unha reposición de area, encauzarase o río e retranquearanse os accesos e infraestruturas
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e a alcaldesa de Cee, Margot Lamela, visitaron a praia de Estorde, incluída no plan de actuacións impulsado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para reparar os danos provocados polo tren de borrascas de comezos de 2026.
En Galicia, os numerosos temporais provocaron danos tanto en praias como en dunas, principais defensas naturais da costa, así como noutras instalacións costeiras. Deste xeito, o investimento do Ministerio ascende a 1.080.000 euros, distribuídos entre a provincia da Coruña (760.000 euros) e a de Pontevedra (320.000 euros).
Reparación do muro en Quenxe
No caso coruñés, as intervencións desenvolveranse en varios concellos afectados polos temporais, entre eles Cee, onde a praia de Estorde contará cunha achega específica de 50.000 euros. Así mesmo, na praia de Quenxe, en Corcubión, investiranse 100.000 euros para reparar o muro.
En Estorde actuarase na reposición de area para garantir unha reserva mínima que permita absorber futuros temporais, na reparación do encauzamento do río e na adecuación e retranqueo cara ao interior dos accesos e infraestruturas afectadas polo mar, como a pasarela existente.
O obxectivo é reforzar a capacidade natural de resposta da praia e reducir o risco de novos danos no futuro.
Abalde asegurou que "estamos a falar dun investimento necesario para protexer o noso litoral, preservar os seus valores ambientais e asegurar o seu uso público".
