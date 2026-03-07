Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LITORAL

O Goberno inviste 150.000 € para reparar os danos dos temporais en praias de Cee e Corcubión

En Estorde farase unha reposición de area, encauzarase o río e retranquearanse os accesos e infraestruturas

O delegado do Goberno e a alcaldesa na praia de Estorde, en Cee.

O delegado do Goberno e a alcaldesa na praia de Estorde, en Cee. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e a alcaldesa de Cee, Margot Lamela, visitaron a praia de Estorde, incluída no plan de actuacións impulsado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para reparar os danos provocados polo tren de borrascas de comezos de 2026.

Margot Lamela e Julio Abalde supervisando unha das pasarelas danadas.

Margot Lamela e Julio Abalde supervisando unha das pasarelas danadas. / D. G.

En Galicia, os numerosos temporais provocaron danos tanto en praias como en dunas, principais defensas naturais da costa, así como noutras instalacións costeiras. Deste xeito, o investimento do Ministerio ascende a 1.080.000 euros, distribuídos entre a provincia da Coruña (760.000 euros) e a de Pontevedra (320.000 euros).

Reparación do muro en Quenxe

No caso coruñés, as intervencións desenvolveranse en varios concellos afectados polos temporais, entre eles Cee, onde a praia de Estorde contará cunha achega específica de 50.000 euros. Así mesmo, na praia de Quenxe, en Corcubión, investiranse 100.000 euros para reparar o muro.

En Estorde actuarase na reposición de area para garantir unha reserva mínima que permita absorber futuros temporais, na reparación do encauzamento do río e na adecuación e retranqueo cara ao interior dos accesos e infraestruturas afectadas polo mar, como a pasarela existente.

O obxectivo é reforzar a capacidade natural de resposta da praia e reducir o risco de novos danos no futuro.

Abalde asegurou que "estamos a falar dun investimento necesario para protexer o noso litoral, preservar os seus valores ambientais e asegurar o seu uso público".

