O Polo de emprendemento Coristanco brindou apoio a 450 proxectos empresariais
Contribuíu á creación de máis de 30 empresas e promoveu 250 actividades
O Polo de emprendemento de Coristanco leva atendidos case 450 proxectos e co seu labor contribuíu á creación de máis de 30 empresas. Por sectores, predominan os servizos (24%) seguido do comercio (18%) e da hostalaría (11%).
Das persoas atendidas, o 55% son mulleres e o 45% homes e con elas lévanse realizado máis de 2.200 titorías. Ademais, este polo leva realizado unhas 250 actividades entre reunións con entidades, accións de formación e eventos.
Obradoiro de vídeo
Así o destacou o secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, durante a visita aos participantes no obradoiro de vídeo destinado a emprendedores co fin de impulsar a súa comunicación dixital, sen depender de terceiros e usando unicamente o teléfono móbil e ferramentas de intelixencia artificial.
