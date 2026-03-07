Sendas seguras, pluviales y badenes: A Estrada aumenta fondos para humanizar sus 51 parroquias

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, explicó en el pleno de marzo que el proyecto para el ámbito rural financiado con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) ya está terminado y concentrará el 60% de los 10 millones concedidos. Además, el gobierno local decidió elevar la inversión prevista de 6 a 6,5 millones para incluir todas las necesidades detectadas y humanizar las 51 parroquias.

Louzao señaló que el plan se elaboró tras un intenso trabajo de campo por el rural, junto a técnicos municipales, asociaciones vecinales y alcaldes de barrio, analizando problemas reales de los núcleos, como el agua, el drenaje o los servicios. Toda esa información se trasladó primero a una base de datos, después a un presupuesto y finalmente al proyecto definitivo.

Ahorro con técnicos locales

A juicio del regidor, es fundamental que los vecinos conozcan que “coa implicación dos técnicos municipais desta casa, os 6,5 millóns de euros vai ir destinados íntegros e directamente para as obras que mellorarán os núcleos nos que viven”. “Imaxine canto custaría un proxecto destas características de 6,5 millóns de euros se as porcentaxes que se aplican a proxectos fosen a un estudo”, respondía Louzao Dono en el pleno al portavoz del PSOE.

Primera fase

El alcalde destacó que esta actuación será una primera fase de un programa más amplio. Las obras buscarán mejorar los núcleos rurales con actuaciones de humanización del espacio público: hormigonado de cunetas para ganar espacio peatonal, badenes, recogida de aguas pluviales, señalización, mobiliario urbano y soportes para contenedores, entre otras mejoras.

Una vez completado el proyecto, el Concello deberá esperar los informes sectoriales para poder licitar las obras. Según Louzao, esta será la primera actuación en ejecutarse dentro de la EDIL, tras la cual se prepararán otros dos proyectos: la nueva Casa dos Servizos Sociais y la reforma de la Casa da Música. El gobierno municipal también prevé visitar cada parroquia para explicar las obras.

