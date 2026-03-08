El comercio de Ames tendrá 40.000 euros a su disposición en ayudas para promoción y equipos

Ames abrió este viernes el plazo para solicitar las ayudas para la promoción del comercio local, que suman 40.000 euros: 33.000 euros para la promoción comercial y el resto para infraestructuras y equipamientos. Las solicitudes pueden presentarse durante 30 días naturales, hasta el 4 de abril, a través de la sede electrónica local o del Registro Electrónico General de la AGE.

La intención del Concello y concejalía de Promoción Económica es acercar más clientes al comercio local y mejorar la calidad del trajín comercial del municipio. También se busca fomentar una actividad estable de promoción del comercio impulsada por las asociaciones del sector, favoreciendo la participación abierta del comercio en general y el autofinanciamiento de las entidades.

Tejido y empleo

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, explica que esta línea pretende apoyar e impulsar el comercio local mediante subvenciones directas a colectivos de comerciantes y profesionales del municipio, facilitando recursos para reforzar el tejido empresarial e impulsando el empleo.

Las ayudas se destinan a acciones de promoción comercial (publicidad, animación comercial, exposiciones, congresos o campañas de venta) y a gastos de infraestructuras y equipamiento de las asociaciones (mejora de instalaciones, mobiliario, web o alquiler de locales). No serán subvencionables gastos ordinarios de mantenimiento, compra de inmuebles, comidas internas o viajes sin finalidad de promoción comercial.