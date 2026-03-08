De Costa da Morte a Italia para impulsar el desarrollo en el rural

Una comitiva gallega de técnicos del Desarrollo Local, entre ellos varios de Costa da Morte, viajará a Siracusa (Italia) para participar en el encuentro inicial del proyecto europeo LDA-NEXT – Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe, que tiene como objetivo reforzar el papel de las agencias y los profesionales del desarrollo local en zonas rurales y remotas de Europa.

La Asociación de Profesionales de Desarrollo Local de Galicia (Afiprodel) estará representada por María Dolores Pena, presidenta y técnica de DL en Carnota; Rosa María Sánchez, secretaria y técnica de DL en Vimianzo; María Cristina Pereira, vocal y técnica de Formación en Santa Comba; Anabel Piñeiro, vocal y técnica de Administración en Muxía; María Nieves Lema, técnica de Cultura en Vimianzo; y Pedro Firvida, técnico de Emprego e Desenvolvemento Local na Mancomunidade de Vigo.

Sostenibilidad territorial

El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ con un presupuesto de 60.000 euros, pretende reforzar el papel de los profesionales y las agencias de desarrollo local «reconociendo su importancia para impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad territorial», subraya Rosa Sánchez.

La inicitiva parte de la idea de que el desarrollo local «es clave para afrontar los retos de los territorios rurales, como la despoblación, la falta de oportunidades o las desigualdades territoriales», añade. En este contexto, explica, «los agentes de desarrollo local desempeñan un papel fundamental al trabajar con administraciones públicas, empresas y ciudadanía para impulsar iniciativas económicas, sociales y culturales».

Buenas prácticas

Tratarán de identificar buenas prácticas de desarrollo local; elaborar un marco de competencias profesionales para los agentes; crear una Red Europea de Agencias de Desarrollo Local que facilite el intercambio de conocimiento y experiencias; e impulsar el reconocimiento institucional de estos profesionales por parte de las administraciones públicas.