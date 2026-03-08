Calma tensa: la criminalidad en grandes concellos cayó en Ames, Carballo y Ribeira durante 2025

Con la entrada del año 2026, llega el momento de analizar el balance de la criminalidad en los grandes municipios de la comarca compostelana. Así, y comparando el 2024 con el 2025, el índice bajó en Ames (un -1,6 por ciento), Carballo (-1 %) y Ribeira (-9.8 %). Por contra, subió en A Estrada un 4,7 % y en Lalín, un 9,6 por ciento. Eso sí... la tecnología no perdona, y la cibercriminalidad se disparó en todos estos ayuntamientos.

Así se desprende de los indicadores de seguridad recopilados por el INE en 2024 y 2025, en municipios de más de 20.000 vecinos y a partir de datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Además, y entre los supuestos más graves, los homicidios, solo se registró uno en Ribeira durante 2025.

Según el censo

En Ames, comenzando por los concellos con más censo, la diferencia entre los dos años analizados supuso una bajada del 1,6%, sumando 1.070 infracciones penales en 2025. Allí la criminalidad convencional –desde agresiones sexuales a secuestros o robos– bajó un 10,2 %, hasta quedar en 632 ilícitos, mientras que los ciberdelitos, estafas y fraudes a través de Internet, aumentaron un 14,4 hasta los 438.

En este municipio, los robos (incluyendo siempre los detectados en domicilios, establecimientos, vehículos o aquellos efectuados con intimidación), sumaron 37, frente a los 54 de 2024.

A su vez, en Carballo descendieron los delitos un 1 %, hasta sumar 1.243 el pasado año: 911 atribuidos a la criminalidad convencional (bajan un 5,2 %) y 332 ciberdelitos (lo que implica que se dispararon un 12,9 por ciento). En cuanto a los robos, en la capital de Bergantiños fueron 66, frente a los 110 del año 2024.

Un solo muerto

Ya en Ribeira, la bajada rondó diez puntos (un 9,8 %), con 1.029 delitos en 2025 (un 12,6 % menos) y 257 de índole informática (variaron, al alza, en un 3,6 %). Fue el único de los grandes ayuntamientos donde hay constancia de un homicidio doloso consumado, y en cuanto a las sustracciones, fueron 72 el pasado año frente a las 85 de 2024.

Lalín, por su parte, sumó 491 infracciones penales a lo largo de 2025, lo que equivale a un 9,6 por ciento más que en 2024. Los delitoss convencionales fueron 344 (un 8,2 % más) y los informáticos, 147 (un 13,1 por ciento al alza). Ya en el capítulo de robos, la cifra apenas varió, al pasar de 19 a 18.

Tabeirós-Terra de Montes

Por último, en A Estrada hay constancia de 467 delitos, un 4,7 por ciento más que en 2024, dividiéndose en 317 convencionales (se redujeron en un 1,9 %) y 150 informáticos (un 22 por ciento más que en el anterior año 2024). Los robos, tanto en viviendas como locales comerciales, automóviles o los efectuados con intimidación, pasaron de 14 a 19, por lo que fue el único municipio entre los cinco analizados en los que se dispararon estos delitos. En cuanto al tráfico de drogas, aumentó únicamente en A Estrada (y bajó o se mantuvo en el resto)