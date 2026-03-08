APTCM
Luz Pardo asume a tesourería da patronal do turismo de Costa da Morte
A asociación de profesionais celebrará a asemblea anual en Vimianzo o 15 de abril
A Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM) celebrará a asemblea anual en Vimianzo o día 15 de abril ás 17.00 horas. Así o acordou a xunta directiva na última xuntanza, na que Luz Pardo, CEO do Grupo Gestán e fundadora de Cafés Lúa e Espazo Nature, asumiu o cargo de tesoureira en substitución de Guillermo Iglesias, de Asteria Beach.
A directiva segue presidida por Pepe Formoso, e complétana Julio Castro (director do Parador Costa da Morte, vicepresidente); Damián Álvarez, (Gubem Event, secretario); Luz Pardo (Grupo Gestán, Cafés Lúa e Espazo Nature, tesoureira); José Ramón Fernández (Balneario Baños Vellos, vogal), Rosa Sánchez (Casa de Trillo, vogal); e Inés Silva (Islow Coliving, vogal).
Colaboración público-privada
Os directivos de APTCM coinciden na importancia de manter a "colaboración público-privada, que forma parte do ADN e sinal de identidade do xeodestino e que acada os parabéns das administracións autonómica e provincial", afirma Pepe Formoso, presidente da entidade.
Na reunión da directiva tamén estudaron os novos estatutos de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) que se pretenden modificar na próxima asemblea xeral do ente xestor do xeodestino.
