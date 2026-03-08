Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Malpica recoñece o papel das mulleres que abriron camiño e das que continúan loitando por un futuro mellor

Veciñas, veciños e membros da Corporación concentráronse na Praza Villar Amigo

Concentración na Praza Villar Amigo de Malpica.

Concentración na Praza Villar Amigo de Malpica. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

Veciñas, veciños e membros da Corporación de Malpica concentráronse este domingo na Praza Villar Amigo para conmemorar o Día Internacional da Muller cun acto institucional.

A concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Marisol Blanco Gorín, deu lectura dun manifesto, co que recordou que o 8M "é un día para recordar que, a pesar dos avances acadados, aínda quedan retos importantes por superar".

A concelleira Marisol Blanco Gorín deu lectura ao manifesto.

A concelleira Marisol Blanco Gorín deu lectura ao manifesto. / Cedida

Un dos exemplos máis claros da desigualdade "segue a ser a brecha salarial, que fai que as mulleres continúen cobrando de media menos que os homes por traballos de igual categoría. A isto súmanse outras realidades como a maior carga nos coidados no entorno familiar, as dificultades para acceder a determinados postos de responsabilidade ou as violencias que moitas mulleres seguen sufrindo polo simple feito de selo".

A través do manifesto quixeron tamén "agradecer e recoñecer" o papel de todas as mulleres de Malpica, "ás que abriron o camiño antes ca nós, ás que continúan loitando hoxe e ás xeracións máis novas que seguirán avanzando cara un futuro mellor".

Representación teatral

Os actos continuarán o sábado 14 de marzo ás 20.00 horas no Centro Cívico, coa representación da obra Mulleres que viven soas, interpretada por Paula Carballeira, María da Pontraga e Vero Rilo, baixo a dirección de Nuria SanzChiqui Pereira.

A peza toma como referencia as tres bruxas de Macbeth para reflexionar sobre a mirada social cara ás mulleres e sobre como viven e se perciben dentro das súas propias casas.

TEMAS

