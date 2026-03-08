Dos personas heridas, una atrapada, tras un accidente de tráfico en A Laracha

Dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña tras sufrir un accidente de tráfico en A Laracha.

El 112 Galicia fue alertado a las 11.15 horas por un particular que solicitaba ayuda para los implicados en un choque entre dos vehículos en el kilómetro 13 de la carretera AC-400, a su paso por la parroquia de Soandres (A Laracha). El alertante indicó que podría haber personas atrapadas en el interior de ambos turismos.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de Carballo, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar del accidente, los bomberos tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a una de las personas heridas, que estaba atrapada en el interior del vehículo. La otra consiguió salir del turismo por sus propios medios.