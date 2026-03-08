Nueve mujeres de Ames brindan sus vivencias diarias en el documental ‘8M A Voces’
Fátima Pego presentó en Bertamiráns un audiovisual para compartir reflexiones sobre la igualdad
Las vecinas presentes dieron fe de su fuerza ante los desafíos comunes a los que se enfrentan
Ames, a través de la concejalía de Igualdade, celebró este domingo el acto central de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la presentación del documental '8M A Voces', que introdujo Fátima Pego en Bertamiráns.
Diana Parente, Laura Rozas, Cristina Álvarez, Concha Sabucedo, Mari Viaño, Cheli Marín, Cristina Sánchez, Tabita Rodríguez y Merlita Álvarez, todas ellas vecinas de Ames, fueron las protagonistas del audiovisual '8M A Voces', en el que estas 9 mujeres comparten reflexiones en torno a la igualdad.
Testimonios reales
Así, y a través de un formato cercano y cuidado, el documental '8M A Voces' recoge testimonios de vidas reales y diversas, mujeres con experiencias, rutinas e historias diferentes, que comparten reflexiones en torno a la igualdad, a los avances alcanzados y a los retos que aún persisten en el día a día. No hay un solo modo de ser mujer: cada historia es única, pero todas tienen elementos comunes, desafíos compartidos y una fuerza que merece visibilidad. Intervino la edil de Igualdade y las portavoces de los grupos políticos locales.
