Tributo en Vedra a su primera funcionaria: Lidia Maceira, de 98 años

El Concello de Vedra reivindica con el programa Vedra é Muller el papel femenino en todos los ámbitos cada 8M. Y lo hace a través de diferentes actividades y acciones de puesta en valor y visibilización de las mujeres locales.

Y, en esta ocasión, el reconocimiento fue para una mujer «que foi a primeira funcionaria da administración local vedresa», apuntaban fuentes municipales. El merecido y emotivo acto de este sábado estuvo cargado de simbolismo, y fue más que evidente que la protagonista Lidia Maceira Brea, que este año cumplirá 99 años, «foi a encargada de abrir moitas portas, desactivando as moitas trabas que o mundo laboral tiña na súa época para as mulleres».

Plantación y grupo

Así, arropada por su familia, amigos y trabajadores, las autoridades aludieron al papel de Lidia «na intrahistora» local. Además, se plantó una camelia en su honor y se reunió a las mujeres de este municipio que representan el pasado y el presente del personal municipal y también de las diferentes agrupaciones políticas vedresas.