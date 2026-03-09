O Altar do Sol de Alperiz prepárase para vivir o eclipse histórico do 12 de agosto
Este enclave privilexiado para presenciar o fenómeno será tamén escenario de actividades como explicacións divulgativas, charlas científicas e propostas de lecer
O alcalde de Lalín, José Crespo, visitou o Altar do Sol de Alperiz, un dos puntos privilexiados desde o que ver o eclipse total que terá lugar o vindeiro 12 de agosto. Nesta visita que se encadra nos preparativos das actividades que o Concello pretende organizar con motivo deste fenómeno único, estiveron presentes tamén os profesores José Ángel Docobo e Luca Picotti, do Observatorio Astronómico Ramón Aller da Universidade de Santiago de Compostela, e a concelleira de Cultura, Begoña Blanco.
O encontro serviu para poñer en valor a singularidade deste enclave da parroquia de Alperiz, que se atopa dentro da zona de totalidade do eclipse no territorio lalinense, concretamente nas parroquias do noreste municipal. Segundo confirmou o profesor Docobo, a localización permitirá observar o fenómeno con arredor de 20 segundos de sombra total, un tempo significativo para a observación deste acontecemento astronómico.
Docobo explicou tamén que nas próximas datas realizará cálculos máis precisos para avaliar as condicións óptimas de visualización do eclipse neste lugar.
Actividades divulgativas, sociais e de ocio
Pola súa banda, o alcalde avanzou que o Concello de Lalín prevé organizar nesta paraxe un programa de actividades paralelas arredor do eclipse, que incluirá explicacións divulgativas no propio lugar, pequenas charlas científicas e propostas de lecer vinculadas á observación deste fenómeno que ademáis coincide co día de máximo esplendor das Perseidas.
Crespo destacou que se trata dun "acontecemento excepcional" desde o punto de vista histórico e científico, xa que o anterior eclipse total visible en Galicia produciuse no ano 1905, mentres que o seguinte non terá lugar ata o 12 de setembro de 2053, polo que o do próximo mes de agosto será o único eclipse total visible en Galicia nun período de 148 anos.
A elección do Altar do Sol de Alperiz como escenario para estas actividades tamén responde ao seu forte simbolismo histórico e cultural, xa que se trata dun dos elementos máis singulares de Galicia relacionados coa antiga relación das comunidades co movemento do sol.
