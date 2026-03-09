Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanzan os trámites na Estrada para a ampliación do polígono industrial de Toedo

O alcalde, Gonzalo Louzao, indicou que dende o Concello agardan que "en 2027 chegue a quenda da urbanización e a creación deses máis de 156.000 metros que se van destinar a novas empresas"

Imaxe de arquivo dunha das reunións celebradas entre representantes de Xunta, Concello e empresarios pola ampliación do polígono de Toedo.

El Correo Gallego

A Estrada

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, confirmou este martes a adxudicación da redacción do proxecto de expropiación para a ampliación pública do polígono industrial de Toedo, unha actuación que suporá poñer a disposición do tecido produtivo preto de 157.000 metros cadrados máis no principal parque empresarial do Concello da Estrada, cun investimento previsto superior aos 13 millóns de euros. Xestión do Solo de Galicia (Xestur) vén de asignarllo á empresa Calixto Escariz S.L.

“Primeiro será a redacción dese proxecto e despois continuarán os trámites de expropiación de cada un dos terreos desa superficie, que servirá case para duplicar a superficie actual”, apuntou o rexedor local. “Van avanzado os trámites, de xeito que este ano será o momento das expropiacións, agardando que en 2027 chegue a quenda da urbanización e a creación deses máis de 156.000 metros que se van destinar a novas empresas que traerán oportunidades laborais ao noso Concello”, engadiu.

