DESTINO STARLIGHT
El eclipse augura un ‘luminoso’ agosto para el turismo en la Costa da Morte
Habitaciones a 800 € el 12 de ese mes en Fisterra y apartamentos y cabañas entre 300 y 630 €
La opción ‘low cost’ va de 45 a 50 euros en pensiones
Costa da Morte aguarda un año especial para el sector turístico, ya que a las temporadas top, como la Semana Santa y el verano, se suma este año el eclipse solar del 12 de agosto, que está despertando un gran interés por este Destino Starlight, que será uno de los espacios privilegiados para poder disfrutar del fenómeno natural.
A cinco meses vista, la oferta de alojamientos todavía es amplia, pero exige rascarse el bolsillo. En la plataforma Booking se ofrecen habitaciones a 800 € la noche en Fisterra; y apartamentos, áticos y cabañas entre 300 y 630 euros/noche en Malpica, Muxía y Fisterra. La alternativa low cost son las pensiones: entre 45 y 50 € la noche.
Plazas 'congeladas'
Por su parte, en la web del Parador Costa da Morte no hay habitaciones disponibles para esa fecha, y algunos establecimientos tienen plazas congeladas, a la espera de ver como evoluciona la demanda y el mercado, dado que la previsión es que los precios experimentarán un alza significativa conforme se acerque el 12 de agosto.
«Agosto xa é un mes de alta afluencia de por si, e neses días seguramente haberá unha avalancha. Por iso, o sector, xunto coa administración, xa está preparándose para facer unha boa xestión», indica Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia y presidente de Solpor.
Complementar experiencias
Yolanda Díaz, gerente de la casa rural O Xastre de Anos (Cabana de Bergantiños) y presidenta de la Asociación de Astroturismo de Costa da Morte, señala que «a segunda semana de agosto é sempre a de maior afluencia turística, e isto aumentará a demanda. O normal é que primeiro se esgoten as prazas do litoral e despois as das zonas do interior». La clave para ese día, añade, «estará en que os establecementos ofrezan experiencias que complementen o fenómeno da eclipse».
A este respecto, Pepe Formoso, presidente de la Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), señala que será necesario «facer unha boa xestión e un control dos accesos a cada un dos espazos». Costa da Morte, añade, «ten ademais a vantaxe de que ofrece un dobre fenómeno solar, pois non só se poderá gozar da eclipse, senón tamén dunhas postas de sol que son únicas».
Semana Santa
Por su parte, para Semana Santa, «a falta de datos concretos, porque non os temos, pola experiencia de anos anteriores sabemos que a demanda no noso territorio limítase maioritariamente aos días festivos, e o nivel de ocupación vai depender do tempo e das reservas de última hora, que son moitas, o cal xa nos di que aquí non vén xente masivamente, porque senón faríanse con máis antelación», afirma Pepe Formoso.
A este respecto, Jesús Picallo coincide en que «o balance e o índice de ocupación vai depender moito do tempo, pois ao final as reservas fanse rápido, pero tamén se cancelan axiña se a climatoloxía non acompaña».
Asimismo, esto es debido, añade, a que en Semana Santa «temos un turismo de proximidade, maioritariamente galego e de Portugal, e se o tempo non acompaña, algunha xente queda na casa ou busca outros destinos».
Precio de los carburantes
El vicepresidente del Clúster teme también que si siguen subiendo los carburantes, debido a la guerra en Irán, «pódese reducir algo a afluencia». No obstante, según apunta Pepe Formoso, «esto tamén pode ter outra lectura, pois haberá xente que ía viaxar a destinos como Exipto ou Turquía e agora pode que decida vir a gozar da Costa da Morte».
