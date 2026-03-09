A Exposición da Camelia e do Bonsái de Padrón reunirá 70 expositores de toda Galicia
A cita, que se celebrará do 21 ao 22 de marzo, inclúe unha homenaxe ao coleccionista roisense Ramón Abalo
O certame abrangue diferentes obradoiros, visitas guiadas e ata un 'escape room' para a rapazada
O Convento do Carme de Padrón convertirase nun paraíso natural durante a fin de semana do 21 e 22 de marzo para acoller a X Exposición da Camelia e do Bonsái, un evento que chega ao seu décimo aniversario consolidado como unha das citas máis destacadas do calendario floral galego. Nesta edición prevese contar coa participación de 70 expositores de toda Galicia.
A apertura da exposición será o sábado 21 de marzo, a partir das 9.30 horas, coa colocación das flores por parte dos participantes. A inauguración oficial está prevista para as 13.00 horas, momento no que se celebrará unha homenaxe ao gran coleccionista Ramón Abalo, o afeccionado de Oín que cultiva máis de 700 especies no seu xardín familiar, un patrimonio natural único no veciño municipio de Rois.
As persoas que se acheguen ao Convento do Carme ao longo da fin de semana poderán gozar dun amplo programa de actividades con talleres gratuítos para todos os públicos. Por exemplo, o sábado 21 a exposición incluirá tres obradoiros: un de iniciación á técnica de pintura tradicional xaponesa Sumi-e impartido por Mar de la Corte (con sesións ás 17.30 e 18.30 horas e inscrición previa), outro de conservas vexetais artesanais a cargo de Carmen Freire Cruces (18.30 horas) e un terceiro de bonsái, que se celebrará durante toda a xornada e estará impartido pola Asociación Cultural Bonsái A Estrada.
O domingo 22 a programación continuará con novidades como o Escape Room A dama das Camelias, a partir das 11.00 horas para rapazada de 8 a 14 anos e para a que é preciso inscribirse con antelación. Unha visita guiada á mostra a cargo de José Freire (12.30 horas) e un obradoiro de poda e coidado de froiteiras (16.30 horas) impartido polo enxeñeiro Alfonso Touceda completan un evento que pechará as súas portas ás 19.00 horas.
Mostras de pintura
Ao longo das dúas xornadas, os amantes da natureza e da arte floral que se acheguen á exposición padronesa tamén poderán visitar as dúas exposicións permanentes que acollerá o Convento do Carme: a mostra de pintura en acuarela Sumi-e A sutileza da auga e do xesto, da academia artística Mar de la Corte, e a de pintura Do estudo á luz, na que corenta alumnos do centro arousán expoñerán as súas obras.
Premios
Como xa é tradición, o certame entregará diversos recoñecementos aos expositores participantes, incluíndo os premios Amigos da Camelia de Padrón, que distinguirán os mellores lotes de flores en distintas categorías, e o premio Orixe Galega á flor individual máis fermosa de orixe galega.
