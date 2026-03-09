PONTECESO
A Fundación Eduardo Pondal distingue cinco mulleres Literatas polo seu talento e experiencia
A Xunta impulsa unha plataforma dixital que reunirá o talento feminino de Galicia
A Fundación Eduardo Pondal, de Ponteceso, distinguiu como Literatas 2026 a Teresa Ferreira Lavandeira, integrante de Teté Teatro (Vimianzo); Manuela Ures Blanco, empresaria do téxtil (Ponteceso); Isabel Freijeiro García, defensora das escolas do rural (Ponteceso); Concha Seoane López, exdirectora de Aspadex (Cee); e Fina Rey, presidenta da Asociación Vieiro (Carballo).
Á celebración asistiron alcaldesas e alcaldes da Costa da Morte, e tamén a directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, quen enxalzou o papel da Fundación Eduardo Pondal no recoñecemento e promoción do talento feminino e a igualdade de xénero a través da literatura.
Talento e experiencia
Destacou a importancia de dar visibilidade ao talento e á experiencia das mulleres profesionais de Galicia, porque o seu traballo "ten moito que aportar e sumar á nosa sociedade".
Explicou que a Xunta impulsa este 2026, con motivo do Día Internacional das Mulleres, a maior plataforma que reúne o talento feminino da comunidade e que pretende ser unha comunidade dixital para poñer en valor "todo o que temos avanzado e o que queda por diante".
Teatro e música
O acto de entrega das distincións tivo lugar na sede da fundación, no lugar do Couto, e foi presentado por Natalia Lema, gañadora dunha das últimas edicións de Literatas.
O grupo A Casa da Muller, baixo a dirección de Tamara Lema, acompañou a celebración cunha peza teatral, e o alumnado do CEIP Labarta Pose, de Baio (Zas), baixo a dirección de Sinda Cundíns, puxo a música con Isabel Zendal, pioneira. O peche correu a cargo de Irma Macías e Luís Pinto.
