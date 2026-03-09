Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PONTECESO

A Fundación Eduardo Pondal distingue cinco mulleres Literatas polo seu talento e experiencia

A Xunta impulsa unha plataforma dixital que reunirá o talento feminino de Galicia

Concha Seoane, esquerda, Fina Rey, Teresa Ferreiro, Manuela Ures e Isabel Freijeiro, Literatas 2026.

Concha Seoane, esquerda, Fina Rey, Teresa Ferreiro, Manuela Ures e Isabel Freijeiro, Literatas 2026. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A Fundación Eduardo Pondal, de Ponteceso, distinguiu como Literatas 2026 a Teresa Ferreira Lavandeira, integrante de Teté Teatro (Vimianzo); Manuela Ures Blanco, empresaria do téxtil (Ponteceso); Isabel Freijeiro García, defensora das escolas do rural (Ponteceso); Concha Seoane López, exdirectora de Aspadex (Cee); e Fina Rey, presidenta da Asociación Vieiro (Carballo).

Alcaldesas, alcaldes e directivos da fundación coas Literatas 2026.

Alcaldesas, alcaldes e directivos da fundación coas Literatas 2026. / Cedida

Á celebración asistiron alcaldesas e alcaldes da Costa da Morte, e tamén a directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, quen enxalzou o papel da Fundación Eduardo Pondal no recoñecemento e promoción do talento feminino e a igualdade de xénero a través da literatura.

Talento e experiencia

Destacou a importancia de dar visibilidade ao talento e á experiencia das mulleres profesionais de Galicia, porque o seu traballo "ten moito que aportar e sumar á nosa sociedade".

Explicou que a Xunta impulsa este 2026, con motivo do Día Internacional das Mulleres, a maior plataforma que reúne o talento feminino da comunidade e que pretende ser unha comunidade dixital para poñer en valor "todo o que temos avanzado e o que queda por diante".

Teatro e música

O acto de entrega das distincións tivo lugar na sede da fundación, no lugar do Couto, e foi presentado por Natalia Lema, gañadora dunha das últimas edicións de Literatas.

O grupo A Casa da Muller, baixo a dirección de Tamara Lema, acompañou a celebración cunha peza teatral, e o alumnado do CEIP Labarta Pose, de Baio (Zas), baixo a dirección de Sinda Cundíns, puxo a música con Isabel Zendal, pioneira. O peche correu a cargo de Irma Macías e Luís Pinto.

