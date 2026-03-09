Una hamburguesa 'made in Ames' se corona como la mejor de Galicia

El local Malasogra se ha proclamado este fin de semana vencedor del campeonato Burger Showdown. Un certamen organizado por el popular influencer gastronómico Joe Burger que decide cúal es la mejor hamburguesa de Galicia.

Peculiarmente, esta edición enfrentó a dos negocios vecinos de Ames, el Malasogra Burger y el Petiscos Gastrobar, en un disputado duelo que terminó cayendo en la balanza del local regentado por Alberto Pais gracias a su hamburguesa K.O. "Fue una contienda muy reñida que finalmente ganamos por veinticinco centésimas. Casualmente nos medimos a una hamburguesería del mismo Concello y de la que estamos separados por unos 100 metros. Es un orgullo porque sabemos que nuestro contrincante, ya con 10 años de experiencia en el sector, hace un trabajo excelente", señaló el cocinero.

Su propuesta K.O. es preparada con productos de kilómetro 0: carne de Caquelo, salsa fusión gallego-asiática, cebolla caramelizada, pepinillo encurtido y papada de cerdo celta. "Nuestro proyecto se basa en la utilización de producto local. El pan se hace en el propio Concello de Ames, la carne y el queso también es de la zona y la papada la sacamos de uno de los integrantes de la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta", explica Alberto.

No obstante, también buscan traer a la mesa ideas innovadoras que despierten la curiosidad del público: "Nos gusta mucho fusionar diferentes tipos de cocina. Nuestra salsa, por ejemplo, lleva ocho ingredientes diferentes".

El origen de K.O. nace de la confianza conjunta de un equipo de trabajadores que busca superarse continuamente. "Cada ronda previa del campeonato conseguimos ganar a nuestros contrincantes con diferentes platos. Siempre decidimos las ideas de la misma forma, juntándonos todos y presentando propuestas sin miedo".

La clave: la calidad

A lo largo del fin de semana de competición, según Alberto llegaron a despachar alrededor de 400 hamburguesas que calaron fuerte en los comensales: "He recibido cientos de mensajes pidiéndome que la introduzcamos en la carta". La atención al detalle a la hora de la preparación es innegable para Malasogra, con todo, tanto el público como el jurado atribuyeron el punto clave y diferenciador de su exquisita receta a la alta calidad de sus productos. "La gente nos destacaba el sabor de la carne, el pan y la papada, decían que los ingredientes eran brutales", indica Pais.

Defensa del título

Como recompensa por el triunfo, Malasogra recibirá próximamente el trofeo de campeón de la Burger Showdown y se ha afianzado como primero de Galicia en la clasificación del campeonato, un honor que deberán mantener ante otros negocios. "Ahora mismo es como si tuviésemos el título de campeón, pueden llegar otras hamburgueserías y retarnos a un duelo para quitárnoslo, por eso debemos mantener nuestra calidad y posición con uñas y dientes", defiende el chef.

De ahora en adelante, sus prioridades consisten en manetener su excelencia en los fogones y seguir ideando recetas para llegar a más bocas. "No bajaremos la guardia. Buscaremos mejor día a día y en breve ya lanzaremos nuevas propuestas", culmina.