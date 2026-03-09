Negreira humanizará su rúa consistorial con una plataforma única siguiendo el estilo de Bertamiráns

El Concello de Negreira evalúa ya las tres ofertas recibidas para humanizar su calle consistorial, la rúa do Carme, que aglutinará en una plataforma única la calzada y aceras, dotándola de arbolados y, tal como reza la memoria justificativa, «eliminando el aparcamiento existente», según el proyecto del arquitecto Alfredo Varela Nogueira y el arquitecto técnico Bruno Ferreiro.

Así, la documentación de una iniciativa que rondará el cuarto de millón de euros, y los 4 meses de ejecución, sitúa con el mayor número de puntos la oferta económica de Pavimentos Noia, seguida de la de Alcomte y Construcciones JMauri e Hijos. La idea es dar solución a la «gran afluencia» de gente al hallarse en ella el ayuntamiento y diversos comercios, por lo que existe «un elevado flujo de peatones cruzando la calzada de manera irregular».

Y la forma de mejorar el tránsito rodado y el de las personas en la calle es, según consta en la memoria, a través de una plataforma única con aceras y vial a la misma cota, similar a la que existe en Bertamiráns tras la reforma de la avenida da Maía.

Distintos materiales

Además, «se jugará con diferentes acabados y materiales para diferenciar las diferentes zonas», con hormigón lavado en el espacio de las aceras y rallado en el que ocupaba la calzada, así como piedra ante el concello, «generando una pequeña plaza», explican las mismas fuentes.