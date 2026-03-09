Negreira humanizará su rúa consistorial con una plataforma única siguiendo el estilo de Bertamiráns
Se utilizará hormigón para la zona de aceras y calzada, usándose piedra para crear una plazoleta ante el concello
La memoria del proyecto, por un cuarto de millón, aboga por plantar árboles en la zona y suprimir el aparcamiento
El Concello de Negreira evalúa ya las tres ofertas recibidas para humanizar su calle consistorial, la rúa do Carme, que aglutinará en una plataforma única la calzada y aceras, dotándola de arbolados y, tal como reza la memoria justificativa, «eliminando el aparcamiento existente», según el proyecto del arquitecto Alfredo Varela Nogueira y el arquitecto técnico Bruno Ferreiro.
Así, la documentación de una iniciativa que rondará el cuarto de millón de euros, y los 4 meses de ejecución, sitúa con el mayor número de puntos la oferta económica de Pavimentos Noia, seguida de la de Alcomte y Construcciones JMauri e Hijos. La idea es dar solución a la «gran afluencia» de gente al hallarse en ella el ayuntamiento y diversos comercios, por lo que existe «un elevado flujo de peatones cruzando la calzada de manera irregular».
Y la forma de mejorar el tránsito rodado y el de las personas en la calle es, según consta en la memoria, a través de una plataforma única con aceras y vial a la misma cota, similar a la que existe en Bertamiráns tras la reforma de la avenida da Maía.
Distintos materiales
Además, «se jugará con diferentes acabados y materiales para diferenciar las diferentes zonas», con hormigón lavado en el espacio de las aceras y rallado en el que ocupaba la calzada, así como piedra ante el concello, «generando una pequeña plaza», explican las mismas fuentes.
