Infraestrutura
Padrón reparará os depósitos de Arretén danados nas riadas de 2006
A obra inclúe unha modificación do percorrido do trazado da tubaxe de condución da auga
Conta cun investimento de 79.938 euros
O Concello de Padrón está a executar as obras de reparación e posta en funcionamento dos depósitos de auga de Arretén, unhas instalacións que levan case 20 anos avariadas e en desuso tras quedar seriamente danadas polas riadas do ano 2006.
A obra, que conta cun investimento de de 79.938,01 euros, inclúe tamén a modificación do trazado da tubaxe de condución da auga, que está a ser trasladado ás pistas da zona, facendo o percorrido máis racional e seguro e reducindo o risco de posibles danos ante futuras inclemencias meteorolóxicas.
Con esta actuación, segundo a edila de obras Ana Castro buscan «avanzar cara unha xestión máis eficiente, sostible e económica do abastecemento de auga, reducindo custos e aproveitando mellor os recursos naturais propios».
