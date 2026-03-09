Invisten 150.000 euros na mellora da calefacción, alumeado e arquitectura metálica do centro de saúde de Ponte Carreira
A reforma busca proporcionar unha mellor atención á veciñanza e facilitar o traballo do persoal sanitario
Prevese que será executada antes do inverno de 2026
O alcalde en funcións de Frades, Manuel Ferreiro Marzoa, mantivo unha reunión co xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, José Manuel Facio Villanueva, para organizar a loxística necesaria durante a execución das obras de mellora da eficiencia enerxética no centro de saúde de Ponte Carreira.
“Imos acometer unhas obras que van mellorar de xeito moi considerable as instalacións e as condicións nas que se presta a atencións sanitaria no centro de saúde de Ponte Carreira, o que beneficiará tanto á veciñanza como ao persoal sanitario que aló traballa, e estivemos analizando coa Xerencia a maneira de organizar todo para que a repercusión dos traballos sexa a mínima posible para os veciños e veciñas de Frades”, sinala Manuel Ferreiro.
O proxecto Obra de eficiencia enerxética no centro de saúde de Ponte Carreira conta cun investimento de máis de 150.000 euros e contempla o cambio de toda a arquitectura metálica do centro de saúde de Frades, así como os seus sistemas de calefacción e de iluminación. Unha actuación que se prevé executar antes do inverno de 2026.
Posibles futuras actuacións
Por outra banda, o alcalde en funcións de Frades aproveitou a reunión para agradecerlle a José Manuel Facio “a boa disposición da Consellería de Sanidade a asinar un novo convenio de colaboración co Concello de Frades para facer unha sala de emerxencias e pintar o interior do centro de saúde, ben a finais de 2026 ben no primeiro semestre de 2027”.
Neste sentido, Manuel Ferreiro sinala que “se a estas actuacións lle engadimos o cambio da cuberta do centro de saúde, no que investimos 50.000 euros o pasado ano 2025, practicamente quedará un centro de saúde novo para unha mellor atención aos veciños e para que os profesionais que traballan nel poidan gozar dunhas condicións óptimas para desenvolver o seu traballo”, recordando que “no que son as súas competencias municipais en materia sanitaria, o Concello de Frades está cumprindo coa veciñanza”.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'
- Elecciones USC: Flores cuestiona la entrada de Juanatey en el equipo de Crujeiras
- Compostelanas que rompen estereotipos en sus profesiones: 'Capacidad y compromiso no tienen género
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días