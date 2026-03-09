Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros

El sector lácteo está atravesando, en líneas generales, un buen momento en Galicia, con precios altos y estables de la leche. Y eso se refleja en toda la cadena productiva del campo: más inversiones en tecnología, en genética, en maquinaria, en personal... y en vacas, que al final son la esencia del sector. Si los datos oficiales de la inflación confirman que la vida sube, pues el ganado no se queda atrás.

Esta revalorización de las vacas pintas se corroboró este domingo en la VII Poxa de Gando Frisón en Mesón do Vento (Ordes), organizada por Africor Coruña en colaboración con el Ayuntamiento. En catálogo había un lote de 14 ejemplares procedentes de ocho granjas de la provincia de A Coruña, que se vendieron a una media de 3.988 euros, un precio elevado, aunque se trata de ejemplares seleccionados, con genéticas especiales y de alto valor añadido. Solo una de las pujas quedó desierta.

"En el sector todavía hay cierto miedo a importar ganado de fuera" por enfermedades como al dermatosis, recuerdan en el sector, lo que "provoca que se incrementen los precios del mercado interno". De hecho, la puja de Ordes se disparó bastante. La media de 3.988 euros supera los 3.371 euros de la puja de 2025, aunque también es cierto que hace un año la mejor vaca se vendió más cara: a 6.050 euros. Y curiosamente tuvo el mismo origen y el mismo destino: Queirugueira Sporting 849 se vendió para Xesteiro, de Zas.

"Se crió en la granja"

Ambas ganaderías repitieron en esta edición la operación. Ganadería Xesteiro de Zas pagó finalmente 5.350 euros por Queirugueira Altazarek 932, una frisona de la Gandería Queirugueira de Val do Dubra que marcó el récord de la subasta, que coincidía con la Festa do Lacón con Grelos de Mesón do Vento.

Nacida el 18 de junio de 2023, esta frisona que actualmente está en primer parto "se crió en la propia granja" dubresa, aseguran desde la explotación. Admiten que los precios de las vacas no suelen ser tan elevados, pero la de Ordes sí que supuso "un incremento" con respecto a las últimas celebradas en la comunidad. En el caso concreto de su vaca, al ser una subasta, coincidió que interesaba a más de un pujador y el precio subió.

Resumen de la subasta de Ordes / Cedida

De Mazaricos a Muxía

Xesteiro fue no de los protagonistas de la puja al comprar para su explotación de Zas cuatro ejemplares, todos por encima de los 4.000 euros. La SAT Busto Corzón de Mazaricos compró dos ejemplares, igual que SAT Lúa de Muxía y Reirís de Mesía. El resto de las vacas se fueron para Casa Pose (Zas), Calo Dubra (Tordoia) y Luisa López (Boimorto).

Desde Afircor-Coruña , la asociación provincial de ganaderos sin ánimo de lucro creada en 1992 para el control lechero oficial en la provincia, celebran el éxito de la subasta, quedando "satisfechos" con el desarrollo de la misma, con la asistencia de público y con los precios.