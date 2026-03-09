Padrón homenaxea a oito mulleres referentes cos Premios Rumorosas 2026 no Día da Muller
O subdelegado do Goberno reafirmou alí o seu compromiso coa igualdade real e efectiva
A concelleira de Igualdade destacou a dedicación municipal a prol dunha contorna máis xusta
Julio Abalde, subdelegado do Goberno na Coruña, asistiu este domingo ao acto institucional celebrado no Auditorio Municipal de Padrón con motivo do Día Internacional da Muller.
O evento comezou coa lectura do manifesto do 8M para, logo dun concerto musical, proceder á entrega dos Premios Rumorosas 2026 a Lola Paz, Amparo Acosta, Anabel Rivas, Carmen Osorio, Catalina Pereira, María Teresa López, Verónica Blanco e Eneida León. Estes premios recoñecen a traxectoria e o compromiso destas oito mulleres referentes en ámbitos como a educación, a industria, o comercio, a empresa, a ciencia, o deporte e o ámbito social.
Dende o Concello de Padrón reafirmouse o “compromiso firme e innegociable coa igualdade real e efectiva” durante ese acto. A concelleira de Igualdade, Mariló Saco, afirmou a disposición do goberno municipal a “redobrar esforzos para construír unha contorna máis xunta, segura e equitativa para todas” e a render homenaxe “ás mulleres do noso municipio: ás traballadoras, ás coidadoras, as mozas que soñan cun futuro sen límites, ás nosas maiores que loitaron para conseguir o que hoxe temos e, como non, ás nosas Rumorosas”.
Papel fundamental
Nun acto conducido pola artista Sheila Patricia, nesas oito mulleres o Concello quiso visibilizar e recoñecer este ano o papel fundamental de mulleres que, co seu esforzo diario e a súa excelencia profesional e humana, foron e son pezas clave no motor social e económico de Padrón.
Pola súa banda, Julio Abalde puxo en valor o exemplo das premiadas e sinalou que o 8M “é unha data para recoñecer o camiño percorrido, pero tamén para lembrar que a igualdade real require compromiso diario”. O subdelegado subliñou que é fundamental seguir defendendo os dereitos conquistados e traballar de maneira firme para amplialos, animando á cidadanía a “non dar nin un paso atrás en materia de igualdade e a manter viva a loita por unha sociedade máis xusta, igualitaria e respectuosa”.
