La bebida isotónica gallega hecha con agua del mar de las Cíes que ya llega a EEUU, Dubái o Japón

Fundada en el año 2022, cuenta con una planta de producción en Dodro, capaz de producir más de 15.000 botellas al día

La bebida isotónica gallega hecha con agua del mar de las Cíes que ya llega a EEUU, Dubái o Japón / Instagram

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Desde Padrón, Artio Nutrición, es otra de las 30 pymes gallegas que han sido beneficiadas por el programa 'Galicia Avanza' de la Xunta y el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole).

Artio Nutrición se dedica a la produción de bebidas isotónicas innovadoras, con una gran singularidad que las hace únicas: se elaboran con agua del mar procedente de los afloramientos de las Islas Cíes.

En la actualidad, la marca comercializa diferentes soluciones de distintos sabores -limón, naranja, frambuesa, lima, tropical y neutro-, todas sin azúcares ni edulcorantes añadidos, con la sostenibilidad como base en todo el proceso de elaboración.

Sus bebidas destacan por su alta mineralización, con hasta 78 minerales naturales similares a los del plasma sanguíneo.

Están diseñadas para mejorar la hidratación, la recuperación y el bienestar en general, tanto para deportistas como para consumidores que buscan una alternativa saludable en su día a día.

Artio Nutrición en el evento 'Galicia Avanza' de la Xunta

Artio Nutrición en el evento 'Galicia Avanza' de la Xunta / Cedida

De Dodro para el mundo

Fundada en el año 2022, cuenta con una planta de producción en Dodro, capaz de producir más de 15.000 botellas al día.

En la actualidad, las bebidas de Artio Nutrición desenvuelven iniciativas de I+D -con entidades como la Universidade de Vigo, con el objetivo de crear nuevos productos-, y ya cuentan con una gran aceptación en el mercado nacional.

Además de su experiencia exportadora en EEUU, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido -que representa el 10% de sus ventas-, gracias al programa 'Galicia Avanza' están ampliando su presencia en estos países y abriéndose a otros mercados como Dubái, Alemania o Japón.

Cabe resaltar que todos ellos cuentan con una alta demanda de este tipo de bebidas.

Durante el desarrollo del programa impulsado por la Xunta, se trabajó además en la obtención de certificados internacionales -como el Halal, que garante su consumo por parte de la población musulmana-, y en la protección de la marca.

Todo ello se completó con la actualización de su página web -para hacerla accesible a otros mercados-, la adaptación de sus productos y envases a los países de destino, la elaboración de etiquetas de sustentabilidad y en impulsar su participación en ferias internacionales.

