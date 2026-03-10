Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XUNTA LOCAL

As forzas de seguridade coordínanse de cara á Semana Santa de Fisterra

O Concello ten unha taxa de criminalidade de 37 delitos por cada mil habitantes

Julio Abalde e Luis Insua, no centro, na Xunta Local de Seguridade de Fisterra.

Julio Abalde e Luis Insua, no centro, na Xunta Local de Seguridade de Fisterra. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, copresidiu hoxe unha Xunta Local de Seguridade extraordinaria no Concello de Fisterra xunto co alcalde da localidade, Luis Manuel Ínsua, para analizar o dispositivo de seguridade durante a Semana Santa e as festas do Santo Cristo, que este ano coinciden na primeira semana de abril. No encontro tamén participaron representantes da Garda Civil e da Policía Adscrita así como do Concello.

Abalde destacou que "a coordinación entre as diferentes forzas e corpos de seguridade é clave para garantir unhas festas seguras e que veciñanza e visitantes poidan gozar das datas festivas con tranquilidade".

Un concello seguro

Na xuntanza púxose de relevo que os datos avalan que Fisterra é un concello seguro. Presenta unha taxa de criminalidade de 37 delitos por cada mil habitantes, unha cifra moi inferior á media estatal. Neste contexto, o subdelegado lembrou que Galicia é a segunda comunidade autónoma máis segura de España e que o país se sitúa entre os máis seguros de Europa.

Finalmente, Julio Abalde destacou que o traballo conxunto das distintas administracións e das forzas de seguridade "permitirá manter un clima de tranquilidade no municipio e garantir que as celebracións relixiosas e festivas se desenvolvan con total normalidade".

Vehículos VIDOC

O subdelegado aproveitou a xunta para anunciarlle ao alcalde a próxima visita dos Vehículos integrais de documentación da Policía Nacional, VIDOC, á vila. A cidadanía poderá realizar os seus trámites de DNI e pasaporte sen desprazamentos a Santiago. O servizo, do que había unha elevada demanda, está previsto que sexa os días 16 e 30 deste mes.

