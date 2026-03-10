XUNTA LOCAL
As forzas de seguridade coordínanse de cara á Semana Santa de Fisterra
O Concello ten unha taxa de criminalidade de 37 delitos por cada mil habitantes
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, copresidiu hoxe unha Xunta Local de Seguridade extraordinaria no Concello de Fisterra xunto co alcalde da localidade, Luis Manuel Ínsua, para analizar o dispositivo de seguridade durante a Semana Santa e as festas do Santo Cristo, que este ano coinciden na primeira semana de abril. No encontro tamén participaron representantes da Garda Civil e da Policía Adscrita así como do Concello.
Abalde destacou que "a coordinación entre as diferentes forzas e corpos de seguridade é clave para garantir unhas festas seguras e que veciñanza e visitantes poidan gozar das datas festivas con tranquilidade".
Un concello seguro
Na xuntanza púxose de relevo que os datos avalan que Fisterra é un concello seguro. Presenta unha taxa de criminalidade de 37 delitos por cada mil habitantes, unha cifra moi inferior á media estatal. Neste contexto, o subdelegado lembrou que Galicia é a segunda comunidade autónoma máis segura de España e que o país se sitúa entre os máis seguros de Europa.
Finalmente, Julio Abalde destacou que o traballo conxunto das distintas administracións e das forzas de seguridade "permitirá manter un clima de tranquilidade no municipio e garantir que as celebracións relixiosas e festivas se desenvolvan con total normalidade".
Vehículos VIDOC
O subdelegado aproveitou a xunta para anunciarlle ao alcalde a próxima visita dos Vehículos integrais de documentación da Policía Nacional, VIDOC, á vila. A cidadanía poderá realizar os seus trámites de DNI e pasaporte sen desprazamentos a Santiago. O servizo, do que había unha elevada demanda, está previsto que sexa os días 16 e 30 deste mes.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal