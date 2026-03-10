Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

Luz verde á construción de 37 novas viviendas públicas en Teo por 8,8 millóns de euros

A Xunta vén de asinar coa Administración local o convenio de cesión dunha parcela municipal na Ramallosa para executar as obras

Nestes fogares empregaranse técnicas industrializadas na estrutura, na fachada e nos elementos singulares como baños ou núcleos de escaleiras e ascensores

Heriberto García, Lucía Calvo, María Martínez Allegue e Belén do Campo en Teo.

Heriberto García, Lucía Calvo, María Martínez Allegue e Belén do Campo en Teo. / X. G.

El Correo Gallego

Teo

A Xunta de Galicia vén de asinar co Concello de Teo o convenio de cesión dunha parcela municipal na Ramallosa para construír 37 vivendas públicas máis neste municipio, que suporán un investimento de case 8,8 millóns de euros.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, xunto co secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, e a delegada territorial da Coruña, Belén do Campo, firmou hoxe este acordo de colaboración coa alcaldesa teense, Lucía Calvo.

Allegue explicou que a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe a licitación conxunta da redacción do proxecto, dirección e obras destas vivendas. O prazo de presentación de ofertas rematará o vindeiro 12 de maio.

A conselleira destacou que neste contrato, de igual modo que nos últimos destas características, tamén se está a incluír nos pregos de bases a obrigatoriedade de empregar técnicas industrializadas na construción, un sistema polo que aposta o Goberno galego co obxectivo de axilizar os traballos e ser máis respectuoso co medio ambiente.

Allegue sinalou que no caso destas vivendas previstas en Teo se empregarán as técnicas industrializadas na estrutura, na fachada e nos elementos singulares como baños ou núcleos de escaleiras e ascensores. Asemade, puxo en valor a aposta deste Concello pola vivenda, xa que esta é a segunda cesión gratuíta de solo que efectúa á Xunta para construír fogares públicos, pois o ano pasado Teo foi dos primeiros municipios en ceder solo, daquela unha parcela para edificar 26 vivendas nas Galanas. Detallou que a Xunta xa ten este proxecto redactado e en breve se licitarán as obras.

63 novas vivendas

A conselleira salientou que, coas cesións das citadas parcelas por parte do Concello de Teo, o Executivo autonómico poderá construír arredor de 63 vivendas neste municipio.

Noticias relacionadas

A Xunta continuará traballando da man dos concellos e do sector para avanzar no reto de duplicar o parque público residencial. Neste sentido, o Goberno galego vén desenvolvendo a folla de ruta marcada para esta lexislatura e tamén o novo Pacto de Vivenda asinado, que establece que no 2030 Galicia contará cun parque público residencial de 10.000 vivendas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  2. El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
  3. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  4. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  5. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  6. Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
  7. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
  8. El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago

Melide únese nun emotivo acto institucional polo 8M

Melide únese nun emotivo acto institucional polo 8M

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado

Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado

El Gobierno actúa en Cuntis para reparar la N-640 tras los daños de los temporales

El Gobierno actúa en Cuntis para reparar la N-640 tras los daños de los temporales

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

Santiago se prepara para ser referente nacional en ciberseguridad con laboratorio de Telefónica

Santiago se prepara para ser referente nacional en ciberseguridad con laboratorio de Telefónica

Del mostrador a la plaza: así valoran los compostelanos la nueva ubicación para la expedición de documentos

Del mostrador a la plaza: así valoran los compostelanos la nueva ubicación para la expedición de documentos
Tracking Pixel Contents