A exalcaldesa de Fisterra querelase contra o edil Francisco Martínez por calumnias en redes sociais

O concelleiro cuestionou a súa licenciatura en Dereito e acusouna de intrusismo profesional

Áurea Domínguez e Francisco Martínez cando formaban parte do goberno de Fisterra.

Áurea Domínguez e Francisco Martínez cando formaban parte do goberno de Fisterra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A exalcaldesa e portavoz de Alternativa dos Veciños (AV) de Fisterra, Áurea Domínguez, presentou unha querela contra o edil Francisco Martínez Traba, actualmente no grupo de non adscritos e anteriormente integrante do goberno de AV, por un presunto delito de calumnias.

O motivo son as publicacións que Martínez Traba está a facer nas redes sociais poñendo en dúbida as titulacións de Áurea Domínguez.

Campaña difamatoria

"As falsas informacións sobre o meu título de Dereito comezaron o 21 de agosto de 2025. Neste momento eu xa non ostentaba o cargo de alcaldesa, xa que a moción de censura saiu adiante dous días antes", afirma a exrexedora.

A partir dese momento, engade, "iniciou una campaña difamatoria contra a miña persoa baseada no insulto de mentireira e que non teño o título de licenciada en Dereito e, nas últimas acusacións manifesta que cometo intrusismo ao exercer a profesión sen título".

Áurea Domínguez lembra que a súa profesión é a de xestora administrativa, con número de colexiada 930, cargo que exerce dende maio de 2023 no seu despacho de Sardiñeiro (Fisterra), "e dispoño do título de licenciada en Dereito dende o 7 de maio de 1998 e o de xestora administrativa dende o 25 de abril de 2003".

Para o exercicio da profesión de xestora administrativa, aclara, "é preceptivo determinadas titulacións que están tasadas normativamente e eu accedín ca miña licenciatura de Dereito", afirma.

Admitida a trámite

Por iso, presentou a querela ante o Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción plaza número 2 de Corcubión, que xa a admitiu a trámite ante a posible existencia dun delito de calumnia.

A exalcaldesa lembra que "as desaveniencias" co referido concelleiro "comezaron de seguida de entrar no goberno do que Martínez Traba foi cesado nos seus cargos por deslealdade manifesta", afirma.

TEMAS

