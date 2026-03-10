Fabiola García avanza en O Pino que los concellos podrán adherirse al incremento del financiamiento del SAF desde finales de marzo

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, se reunió este martes con el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, para abordar las mejoras en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), un recurso esencial para la atención a las personas mayores y dependientes. La conselleira avanzó que los ayuntamientos interesados podrán adherirse formalmente al incremento de la financiación de este servicio desde finales de marzo, una vez se publique la nueva orden que actualizará el módulo de financiación del SAF.

Según explicó, está previsto que esta orden se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la semana del 23 de marzo. A partir de ese momento, las administraciones locales dispondrán de un plazo de un mes para presentar la solicitud formal de adhesión, un trámite que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Uno de los aspectos clave de esta medida es precisamente su carácter retroactivo, que permitirá que los ayuntamientos puedan cubrir los gastos derivados de este servicio esencial desde el inicio del presente ejercicio.

Un 50% más de aportación

Durante la reunión también se analizó el impacto que tendrá este acuerdo en el Concello de O Pino. En este sentido, la conselleira recordó que el pacto alcanzado entre la Xunta de Galicia y la Fegamp supone un incremento del 50 % en la aportación del Gobierno gallego al SAF, lo que permitirá elevar progresivamente el precio por hora del servicio de los 12 euros actuales hasta los 18 euros.

En el caso de O Pino, esta medida se traducirá en un incremento de más de 400.000 euros en los próximos tres años, por lo que la aportación del Gobierno gallego a este servicio municipal alcanzará los 1,4 millones de euros hasta el año 2028.

El alcalde Manuel Taboada se mostró muy satisfecho con el anuncio y quiso agradecer personalmente a la conselleira el compromiso con el municipalismo. El regidor destacó que este apoyo es vital ya que “supón un respiro moi grande para as arcas municipais”, al contribuir a sufragar un servicio de alto coste para la administración local.

Además, calificó la medida como un “acerto”, al considerar que el refuerzo del SAF permitirá seguir mejorando la atención a las personas mayores en su propio entorno. “Todo o que se faga polos nosos maiores é estar no bo camiño e sempre será moi benvido”, aseguró.