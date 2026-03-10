El Gobierno actúa en Cuntis para reparar la N-640 tras los daños de los temporales

El Gobierno central ha iniciado en Cuntis las obras de reparación de la carretera N-640 tras los daños provocados por los temporales de los últimos meses. La actuación forma parte del Plan Especial de Reparación y Conservación impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que destina 12 millones de euros a mejorar la red estatal en la provincia de Pontevedra y 38 millones al conjunto de las vías estatales gallegas.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visitó este martes los trabajos acompañado por el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y por el jefe de la unidad provincial de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, José Manuel Piris.

La intervención en la N-640, en un tramo por el que circulan más de 7.300 vehículos al día, cuenta con una inversión cercana a los 650.000 euros y permitirá reparar los daños causados por los temporales y mejorar las condiciones de circulación en esta vía que conecta varios municipios del interior de la provincia de Pontevedra.

Durante la visita, Pedro Blanco subrayó que el objetivo del plan es responder con rapidez a los efectos de los episodios meteorológicos y reforzar la seguridad vial. “Dijimos que íbamos a actuar allí donde fuese necesario para garantizar carreteras seguras y lo estamos haciendo”, afirmó.

El delegado explicó que la inversión extraordinaria permitirá intervenir en más de 40 tramos de carreteras estatales en Pontevedra para corregir desperfectos y reforzar la seguridad de la red viaria.

Actuaciones también en Lalín, A Estrada y Silleda

Además, señaló que la actuación en Cuntis se complementará con otras previstas en la misma carretera N-640 a su paso por los municipios de Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y Caldas de Reis.

Blanco también recordó que estas obras de emergencia son independientes del proyecto de asfaltado integral de la N-640 en el municipio de Cuntis, valorado en más de 12 millones de euros y en el que el Ministerio de Transportes trabaja actualmente con la previsión de licitarlo en los próximos meses para iniciar las obras este mismo año.

El Plan Especial de Reparación de carreteras del Estado en Galicia está dotado con 167 millones de euros para 2026, de los cuales 38 millones corresponden a inversiones extraordinarias destinadas a reparar los daños causados por los temporales.

El programa permitirá actuar en cerca de 2.000 puntos de la red estatal en la comunidad, renovar el firme en 262 kilómetros de carreteras y extender más de 260.000 toneladas de asfalto, en unos trabajos que movilizarán a unos 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones.

El delegado recordó además que el Ejecutivo ha destinado desde 2018 un total de 737 millones de euros a la conservación y modernización de las carreteras estatales en Galicia.