Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

Melide únese nun emotivo acto institucional polo 8M

As concelleiras Carmen Liñeira e Ana Mosteiro foron as encargadas de ler o manifesto

Ana Mosteiro e Carmen Liñeira, lendo o manifesto acompañadas polo alcalde de Melide, José Manuel Pérez, á súa dereita.

Ana Mosteiro e Carmen Liñeira, lendo o manifesto acompañadas polo alcalde de Melide, José Manuel Pérez, á súa dereita. / Cedida

El Correo Gallego

Melide

A veciñanza de Melide reuniuse este domingo, 8 de marzo, na Praza do Concello para ser testemuña dos actos organizados na campaña especial 8M. Marzo Feminino en Melide, unha iniciativa que amosa a importancia das veciñas do pasado e presente do municipio para garantir o benestar das familias e da vila en xeral nunha ocasión tan especial como o Día Internacional da Muller.

Nesta xornada habilitouse un posto de divulgación na Praza do Concello e tivo lugar o momento estrela da programación, a lectura do manifesto, que correu a cargo das concelleiras Carmen Liñeira e Ana Mosteiro. "Rexeitamos todas as desigualdades e discriminacións que sofren as mulleres en todos os ámbitos e dun xeito estrutural só polo feito de ser mulleres", destacaron.

Así mesmo, sinalaron que a igualdade "é unha débeda que temos como sociedade, polo que facemos un chamamento a todas as administracións públicas, á sociedade civil, e tamén ó sector privado para que –xuntos e coordinados- sigamos traballando cada día nesta loita por acadar unha sociedade na que a igualdade deixe de ser unha utopía e se convirta nunha realidade".

Noticias relacionadas

As actividades seguirán o xoves 12 cunha charla sobre os dereitos e as demandas das mulleres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  2. El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
  3. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  4. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  5. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  6. Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
  7. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
  8. El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago

Melide únese nun emotivo acto institucional polo 8M

Melide únese nun emotivo acto institucional polo 8M

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado

Un proxecto da USC revoluciona a acuicultura: utiliza a IA para detectar enfermidades no rodaballo e o linguado

El Gobierno actúa en Cuntis para reparar la N-640 tras los daños de los temporales

El Gobierno actúa en Cuntis para reparar la N-640 tras los daños de los temporales

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

Santiago se prepara para ser referente nacional en ciberseguridad con laboratorio de Telefónica

Santiago se prepara para ser referente nacional en ciberseguridad con laboratorio de Telefónica

Del mostrador a la plaza: así valoran los compostelanos la nueva ubicación para la expedición de documentos

Del mostrador a la plaza: así valoran los compostelanos la nueva ubicación para la expedición de documentos
Tracking Pixel Contents