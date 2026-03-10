Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Club de Saúde da Laracha ofrecerá apoio integral a pacientes oncolóxicos e superviventes

Haberá sesións semanais con actividades físicas adaptadas, alimentación saudable e xestión emocional

As sesións celebraranse no centro de saúde da Laracha.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha pon en marcha un Club de Saúde, da man da Asociación Española Contra o Cancro (AECC), co obxectivo de fomentar o benestar integral dos pacientes oncolóxicos, superviventes de cancro e tamén dos seus familiares.

O programa desenvolverase coa colaboración do centro de saúde e achegará recursos de apoio e promoción da saúde a persoas que residen no rural, ofrecendo ferramentas e espazos de encontro que contribúan a mellorar o seu benestar físico, emocional e social.

Cartel promocional do Club de Saúde da Laracha.

A actividade desenvolverase a través de sesións grupais semanais, coordinadas por profesionais especializados e co apoio do voluntariado da AECC. Os encontros permitirán ás persoas participantes compartir experiencias, adquirir hábitos saudables e fortalecer a súa rede de apoio.

Entre os contidos que se abordarán destacan a actividade física adaptada ás capacidades de cada persoa, a alimentación saudable e o autocuidado, así como a xestión emocional, técnicas de relaxación e estratexias para afrontar situacións de estrés ou dificultade. Ademais, o programa inclúe propostas de carácter social e de lecer que favorecen a convivencia e a socialización entre os participantes.

Os talleres celebraranse no centro de saúde da Laracha os xoves a partir do 9 de abril e en horario de 17.00 a 18.30 horas.

Participación gratuíta

A participación no Club de Saúde é totalmente gratuíta, aínda que as prazas son limitadas coa finalidade de garantir unha atención axeitada aos participantes.

As persoas interesadas poden solicitar máis información ou formalizar a súa inscrición chamando ao teléfono gratuíto 900 100 036. Tamén é posible anotarse no propio Centro de Saúde da Laracha ou no departamento municipal de Servizos Sociais situado no Edificio Administrativo da Laracha.

