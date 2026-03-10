El precio de la vivienda sube once veces más en el cinturón de Santiago que en la capital

El mercado de la vivienda en el cinturón compostelano vivió en 2025 una importante subida de precios, especialmente en Ames, Teo y Oroso, los municipios más pujantes del área de Santiago, donde el encarecimiento de pisos y casas superó ampliamente el registrado en la propia capital gallega. Así lo reflejan los datos del portal estadístico del Notariado, que recoge cifras pormenorizadas de la compraventa de inmuebles en todos los municipios españoles.

Los datos de la plataforma desarrollada por el Consejo General del Notariado confirman que adquirir una vivienda en Milladoiro, Bertamiráns, Cacheiras o Sigüeiro, las localidades limítrofes con Santiago más densamente pobladas, fue de media un 22% más caro en 2025 que el año anterior. O, por expresarlo más gráficamente, los precios subieron once veces más que en la capital compostelana.

"La oferta es tan pobre y hay tanta demanda que los precios se han disparado", explica Ángel Suárez desde la inmobiliaria Azabache, con oferta en Santiago y, fundamentalmente, en Teo, municipio en el que, recuerda, la última promoción de vivienda nueva data del año 2012. "Todas las semanas tenemos gente buscando, pero no hay prácticamente nada", confirma Suárez.

Mientras en Santiago el precio medio de la vivienda se situó en 1.799 euros por metro cuadrado y creció un 2,03% en 2025, los municipios de su entorno más próximo experimentaron subidas muy superiores. Ames registró un incremento del 22,6% en el precio del metro cuadrado, Teo alcanzó el 25,77% y Oroso el 18,9%, lo que confirma una presión creciente sobre el mercado residencial de la periferia compostelana.

Más de 700 compraventas en Santiago

La capital gallega sigue concentrando, eso sí, el mayor número de operaciones inmobiliarias. Durante 2025 se formalizaron 712 compraventas de vivienda en Santiago, con un importe medio de 217.803 euros y una superficie media de 121 metros cuadrados.

Sin embargo, los municipios cercanos siguen ganando peso como alternativa residencial. Ames se mantiene como el principal mercado inmobiliario del área metropolitana tras la capital, con 380 compraventas en 2025 y un precio medio de 1.363 euros por metro cuadrado. El importe medio de las viviendas vendidas alcanzó los 173.832 euros y la superficie media fue de 128 metros cuadrados.

Ames: mayoría de compradores de 46 años

En cuanto al perfil de los compradores en Ames, predominan las personas entre 31 y 50 años y la edad mediana se sitúa en los 46 años, la más elevada de la última década. El mercado está claramente dominado por compradores nacionales, que representan el 94,5% del total.

Teo se sitúa como el segundo municipio con mayor actividad inmobiliaria del entorno compostelano, con 166 compraventas registradas durante 2025. El precio medio alcanzó los 1.085 euros por metro cuadrado y el importe medio de las operaciones fue de 181.279 euros, con viviendas más amplias que en la capital, ya que la superficie media alcanza los 167 metros cuadrados.

Además, el perfil de los compradores en Teo es más joven: el 40,72% de las operaciones corresponde a personas entre 31 y 40 años y la edad mediana se sitúa en los 40 años. También destaca una mayor presencia de compradores extranjeros, que suponen el 9,77% del total.

En Oroso, el mercado es más reducido, pero también muestra una tendencia al alza. Durante 2025 se registraron 57 compraventas con un precio medio de 1.050 euros por metro cuadrado y un importe medio de 128.397 euros. La superficie media de las viviendas adquiridas fue de 122 metros cuadrados.

Precios que se duplicaron en una década

En la misma línea, los datos del portal estadístico del Notariado reflejan que el encarecimiento en los últimos diez años ha sido mucho más intenso en los tres concellos del cinturón de Santiago que en la propia capital. En el caso de Ames, el precio de la vivienda se ha incrementado un 128% desde 2015, mientras que Teo casi ha duplicado los precios, que experimentaron un alza del 98,4%. En Oroso, la subida fue de prácticamente el 70%, frente al 41% de repunte que han sufrido los precios en el mercado compostelano.