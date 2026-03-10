Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sorteo de la Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en Boqueixón

Un boleto sellado en la administración de Gasóleos San Benito, en Rodiño, ha sido agraciado con 529.269 euros

Juan Loureiro con el cartel del premio de la Primitiva de este lunes 9 de marzo

Juan Loureiro con el cartel del premio de la Primitiva de este lunes 9 de marzo / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

El sorteo de la Primitiva de este lunes 9 de marzo ha dejado un premio de más de medio millón de euros en Boqueixón. El boleto premiado, sellado en la administración que su ubica en la estación de servicio Gasóleos San Benito, en Rodiño, corresponde a uno de los dos acertantes de primera categoría (seis aciertos), que cobrarán 529.269 euros.

Estación de servicio Gasóleos San Benito, en Boqueixón

Estación de servicio Gasóleos San Benito, en Boqueixón / Loterías

Un importante premio que, tal y como asegura el Juan Loureiro, gerente del establecimiento, "es una gran alegría", ya que aunque llevan abiertos como gasolinera más de 20 años, el punto de venta de lotería lo tienen tan solo desde hace "unos tres años o así", en los que también han dado un segundo premio de la Bonoloto en 2024 de "algo más de 140.000 euros".

Juan Loureiro posa orgulloso con el cartel del premio de más de medio millón de euros repartido en su punto de venta de Gasóleos San Benito, en Boqueixón

Juan Loureiro posa orgulloso con el cartel del premio de más de medio millón de euros repartido en su punto de venta de Gasóleos San Benito, en Boqueixón / Cedida

"Espero que le haya tocado a alguien que lo necesite"

En cuanto a quien puede ser la persona agraciada con el más de medio millón de euros del sorteo de la Primitiva de este lunes, Loureiro afirma que no sabe quién puede ser, ya que en su establecimiento sella lotería "gente conocida y de paso", por lo que no sabe "a quien le ha podido tocar". Pese a ello, el deseo del gerente es que, al menos, "espero que haya sido para alguien que lo necesite y que sea de la zona", expresa.

