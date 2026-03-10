El sorteo de la Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en Boqueixón
Un boleto sellado en la administración de Gasóleos San Benito, en Rodiño, ha sido agraciado con 529.269 euros
El sorteo de la Primitiva de este lunes 9 de marzo ha dejado un premio de más de medio millón de euros en Boqueixón. El boleto premiado, sellado en la administración que su ubica en la estación de servicio Gasóleos San Benito, en Rodiño, corresponde a uno de los dos acertantes de primera categoría (seis aciertos), que cobrarán 529.269 euros.
Un importante premio que, tal y como asegura el Juan Loureiro, gerente del establecimiento, "es una gran alegría", ya que aunque llevan abiertos como gasolinera más de 20 años, el punto de venta de lotería lo tienen tan solo desde hace "unos tres años o así", en los que también han dado un segundo premio de la Bonoloto en 2024 de "algo más de 140.000 euros".
"Espero que le haya tocado a alguien que lo necesite"
En cuanto a quien puede ser la persona agraciada con el más de medio millón de euros del sorteo de la Primitiva de este lunes, Loureiro afirma que no sabe quién puede ser, ya que en su establecimiento sella lotería "gente conocida y de paso", por lo que no sabe "a quien le ha podido tocar". Pese a ello, el deseo del gerente es que, al menos, "espero que haya sido para alguien que lo necesite y que sea de la zona", expresa.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago