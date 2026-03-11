Una furgoneta de reparto vuelca en la AP-9 en Oroso y tiñe la carretera de Estrella Galicia

El reventón de una rueda una furgoneta de reparto ha terminado propiciando este miércoles un accidente en plena AP-9, a la altura de Oroso, y que terminó con el vehículo volcado y la carga esparcida por toda la calzada.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este miércoles a la altura de la parroquia orosana de Deixebre después de que el conductor perdiera el control del vehículo a causa de un reventón y terminase volcando.

Furgoneta volcada en la AP-9 a la altura de Oroso / Cedida

Fruto del accidente, la furgoneta perdió toda su carga, decenas de cajas de Estrella Galicia, lo que provocó la interrupción en la circulación e importantes retenciones en dirección A Coruña ya que tras el vuelco, los cristales de las botellas quedaron esparcidos por toda la carretera.

Afortunadamente, a pesar de la espectacularidad del suceso, el accidente se saldó sin heridos y el el conductor del vehículo resultó ileso del mismo, tal y como señalaron desde 112 Galicia.