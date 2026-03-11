Una furgoneta de reparto vuelca en la AP-9 en Oroso y tiñe la carretera de Estrella Galicia
Un reventón fue la causa del accidente que, afortunadamente, se saldó sin heridos
El reventón de una rueda una furgoneta de reparto ha terminado propiciando este miércoles un accidente en plena AP-9, a la altura de Oroso, y que terminó con el vehículo volcado y la carga esparcida por toda la calzada.
Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este miércoles a la altura de la parroquia orosana de Deixebre después de que el conductor perdiera el control del vehículo a causa de un reventón y terminase volcando.
Fruto del accidente, la furgoneta perdió toda su carga, decenas de cajas de Estrella Galicia, lo que provocó la interrupción en la circulación e importantes retenciones en dirección A Coruña ya que tras el vuelco, los cristales de las botellas quedaron esparcidos por toda la carretera.
Afortunadamente, a pesar de la espectacularidad del suceso, el accidente se saldó sin heridos y el el conductor del vehículo resultó ileso del mismo, tal y como señalaron desde 112 Galicia.
