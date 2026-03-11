Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Artesanía, moda, música, gastronomía e literatura na Mostra do Encaixe de Camariñas

Luar na Lubre amenizará os desfiles e Antía Muíño pechará a feira das puntillas

Desfile de moda de Grandes Deseñadores na Mostra do Encaixe de Camariñas.

Desfile de moda de Grandes Deseñadores na Mostra do Encaixe de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Concello de Camariñas fixo público un avance do programa da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará do mércores 1 ao domingo 5 de abril co lema Onde o fío se converte en arte, que busca destacar ao municipio como punto onde late con máis forza o corazón da artesanía en Galicia.

Esta intención xa quedou plasmada no cartel promocional, deseñado polos irmáns Pedro e Estefanía Orgaz, últimos gañadores do concurso de Noveis Deseñadores da Mostra. A peza representa o mapa de Galicia tecido con encaixe de Camariñas usando as cores da bandeira galega.

Cartel promocional da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas

Cartel promocional da XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas. / Cedida

Unha das principais novidades desta edición é a celebración dun pleno extraordinario da corporación municipal no propio recinto da Mostra. Será o mércores 1 de abril ás 15.15 horas, antes da inauguración oficial, e servirá para ratificar o cambio de nome da Avenida Ambrosio Feijoo por Avenida das Palilleiras.

Os desfiles desta trixésimo terceira edición serán: Grandes Deseñadores, algúns xa consolidados e outras novidades; Noveis Deseñadores; artesáns do Artencaixe; Delegacións Internacionais; PequeEncaixe; e Encaixeiras Sénior.

Calendario

A apertura da Mostra terá lugar o mércores 1 de abril ás 15.00 horas, co tradicional encontro de encaixeiras e encaixeiros da Costa da Morte no que tamén participará o alumnado das escolas infantís municipais.

O acto inaugural será ás 16.30 horas. A partir das 18.00 horas comezarán os primeiros desfiles. Entre medias, amenizará a pasarela unha actuación de Luar na Lubre.

O xoves, 2 de abril, debutarán os participantes no XXXII Concurso de Noveis Deseñadores no que se repartirán un total de 4.500 euros en premios. Participarán 34 mozas e mozos que están a dar os primeiros pasos no mundo da moda.

Outra das novidades desta edición será o espectáculo de costura en directo co deseñador andaluz José Perea. Poderá verse o xoves, 2 de abril, a partir das 12.45 horas. Amosará a súa técnica para confeccionar traxes en directo en tempo récord.

Actuacións destacadas

Este ano os asistentes poderán gozar da música de Luar na Lubre (o mércores 1 ás 18.00 horas horas durante o desfile inaugural da Mostra); do concerto do mozo de Camelle, Sebastián Martínez Dans, gañador do concurso de talentos Da rúa á lúa do programa da TVG Quen anda aí (o sábado 4 ás 12.30 horas) ou da actuación de Fíos de Salitre de Mascarada O Cansorriño (domingo 5 ás 19.00 horas). O concerto de clausura da Mostra (domingo 5 ás 19.30 horas) correrá a cargo de Antía Muíño.

Monólogos e teatro

Ademais, continuando coa tradición dos últimos anos, os asistentes poderán rirse a esgalla con Marta Doviro, Carmen Méndez e Ledicia Sola e o seu monólogo Sen Restricións, que terá lugar o sábado, 4 de abril, ás 20.30 horas na propia pasarela.

O xoves 2 de abril, ás 20.30 horas haberá unha representación teatral a cargo da compañía Aantena titulada Fíos da Memoria. Ademais o venres, 3 de abril, ás 20.30 horas, as risas están garantidas co monólogo da compañía de Camelle Mortos de risa.

Durante os cinco días escoitarase nos pavillóns da Mostra, mesturado co son dos palillos, o folclore das agrupacións Abrindo Rejo, Golpe de Mar, Con toda en banda, Vaiche Boa, Asociación Mar Devalado de Camelle e Asociación As Cansorriñas.

No IX Encontro de Corais participarán a Coral Polifónica San Roque de Vigo, a Coral San Salvador de Pazos de Ponteceso e a Coral Brisas do Mar de Camariñas (domingo 20 ás 12.15 horas).

Presentacións literarias

Aproveitarase o evento para a presentación de libros e publicacións como Punto de araña de Nerea Pallares (xoves 2 ás 12.00 horas); A princesa dourada de Anxo Mouzo (xoves 2 ás 12.20 horas); Ángeles acusadores de Diego Garrote (venres 3 ás 12.00 horas); Ardentía 1854 de María D.López-Menéndez Sánchez (venres 3 ás 12.20 horas); 1898 – El padre ausente, a última parte da triloxía de El Cementerio de los Ingleses de Alfonso de Sas (sábado 4 ás 11.40 horas); e a presentación de A Costa da Morte, naturalmente única de Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández que correrá a cargo de Pepe Formoso (sábado 4 ás 12.00 horas).

‘Gourmet entre encaixes’

O Concello repetirá este ano o Gourmet entre encaixes, un espazo dedicado ao sector alimentario no que se poderán instalar postos de venta ao público. Esta nova zona, na que tamén se situará o bar da Mostra, terá unha decoración ambiental especial e contará cun espazo con mesas e cadeiras para que o público poida degustar alí mesmo os produtos que merque.

Durante toda a Mostra tamén haberá degustacións gastronómicas de polbo, a cargo de Frigoríficos de Camariñas (o venres 3 de abril ás 19.30 horas) e de rodaballo, a cargo de Stolt Sea Farm (o sábado 4 de abril ás 14.00 horas).

Todo iso complementarase con demostracións artesanais e os pais e as nais poderán deixar aos máis pequenos no parque infantil con monitores cualificados.

