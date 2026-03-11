Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A LARACHA

Castiñeiros e carballos no bosque enriquecido polo colexio de Paiosaco e premiado pola Fundación María José Jove

O proxecto fomenta a relación dos alumnos co medio natural

Os escolares do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco plantaron 39 árbores.

Os escolares do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco plantaron 39 árbores. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O alumnado do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco (A Laracha) foi premiado pola Fundación María José Jove no marco do programa Aprender do bosque, unha iniciativa coa que están a enriquecer o bosque autóctono situado xunto ao colexio.

Os 158 alumnos e alumnas, organizados por grupos e acompañados pola dirección, profesorado e persoal do centro, plantaron novas árbores nunha xornada seguida polo alcalde da Laracha, José Manuel López, o concelleiro de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, e a concelleira de Educación, Patricia Bello.

Alumnado, profesores e representantes municipais no bosque de Paiosaco.

Alumnado, profesores e representantes municipais no bosque de Paiosaco. / Cedida

Plantaron 11 castiñeiros e 28 exemplares doutras especies autóctonas como carballos, bidueiros e sobreiras, seguindo as indicacións de técnicos especializados.

A actividade desenvolveuse nos terreos municipais que bordean o centro de ensino, un espazo amplo que resultou clave para que o CEIP Alfredo Brañas puidese ser premiado no proxecto educativo e ambiental.

A ubicación permitirá ademais que o alumnado poida seguir de preto a evolución do bosque ao longo do tempo e integralo nas actividades educativas do centro.

Intelixencia vexetal

Aprender do bosque é unha iniciativa da Fundación María José Jove dirixida a colexios de toda Galicia que forma parte de Reverdecer, programa que promove un achegamento ao concepto de intelixencia vexetal como modelo de sustentabilidade e resiliencia, ao tempo que facilita comprender o papel esencial das plantas na regulación do medio natural.

O proxecto propón establecer unha relación continua e práctica cun ecosistema vivo que evoluciona xunto coa comunidade escolar. O alumnado non só participa na plantación do bosque, senón que tamén o fai no seu coidado e seguimento ao longo do tempo, converténdoo nun recurso educativo que permite observar de primeira man os procesos naturais e a evolución das especies.

Espertar a curiosidade e a creatividade

Desde unha perspectiva pedagóxica, o programa ofrece acompañamento durante todo o curso aos centros participantes e ferramentas para espertar a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade arredor do mundo vexetal.

Para a comunidade educativa suporá un reforzamento do seu vínculo co medio natural, o que fomentará os valores de respecto, coidado e responsabilidade ambiental.

