A LARACHA
Castiñeiros e carballos no bosque enriquecido polo colexio de Paiosaco e premiado pola Fundación María José Jove
O proxecto fomenta a relación dos alumnos co medio natural
O alumnado do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco (A Laracha) foi premiado pola Fundación María José Jove no marco do programa Aprender do bosque, unha iniciativa coa que están a enriquecer o bosque autóctono situado xunto ao colexio.
Os 158 alumnos e alumnas, organizados por grupos e acompañados pola dirección, profesorado e persoal do centro, plantaron novas árbores nunha xornada seguida polo alcalde da Laracha, José Manuel López, o concelleiro de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, e a concelleira de Educación, Patricia Bello.
Plantaron 11 castiñeiros e 28 exemplares doutras especies autóctonas como carballos, bidueiros e sobreiras, seguindo as indicacións de técnicos especializados.
A actividade desenvolveuse nos terreos municipais que bordean o centro de ensino, un espazo amplo que resultou clave para que o CEIP Alfredo Brañas puidese ser premiado no proxecto educativo e ambiental.
A ubicación permitirá ademais que o alumnado poida seguir de preto a evolución do bosque ao longo do tempo e integralo nas actividades educativas do centro.
Intelixencia vexetal
Aprender do bosque é unha iniciativa da Fundación María José Jove dirixida a colexios de toda Galicia que forma parte de Reverdecer, programa que promove un achegamento ao concepto de intelixencia vexetal como modelo de sustentabilidade e resiliencia, ao tempo que facilita comprender o papel esencial das plantas na regulación do medio natural.
O proxecto propón establecer unha relación continua e práctica cun ecosistema vivo que evoluciona xunto coa comunidade escolar. O alumnado non só participa na plantación do bosque, senón que tamén o fai no seu coidado e seguimento ao longo do tempo, converténdoo nun recurso educativo que permite observar de primeira man os procesos naturais e a evolución das especies.
Espertar a curiosidade e a creatividade
Desde unha perspectiva pedagóxica, o programa ofrece acompañamento durante todo o curso aos centros participantes e ferramentas para espertar a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade arredor do mundo vexetal.
Para a comunidade educativa suporá un reforzamento do seu vínculo co medio natural, o que fomentará os valores de respecto, coidado e responsabilidade ambiental.
