Cuatro actas de infracción y 11 identificados: balance del control policial en Santa Comba por alcohol en menores

Agentes de la jefatura de la Unidade de Policía Adscrita de Galicia en Santiago pusieron en marcha un dispositivo de prevención de consumo de alcohol por menores de edad en Santa Comba. Como resultado de las 34 inspecciones realizadas, los agentes levantaron cuatro actas de infracción por incumplimiento de las leyes en actividades de prevención y consumo de sustancias prohibidas a menores, además de identificar a 11 personas.

El dispositivo se enmarca en las actuaciones para velar por el cumplimiento de la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, con el objetivo de prevenir la venta y el suministro a menores de edad, tanto en locales de ocio como bares, pubs o discotecas como en supermercados y tiendas 24 horas que sean establecimientos expendedores de alcohol y tabaco. También se efectúan intervenciones preventivas en las concentraciones de la juventud en las vías públicas, para controlar y evitar el consumo ilícito.

Labor de control

La actividad de los agentes se centra sobre todo en tareas de inspección a locales y control y vigilancia de las zonas de ocio frecuentadas por menores de edad. Los objetivos pasan por lograr que los establecimientos se ajusten a la normativa en materia de alcohol y tabaco, pero también muy especialmente que los menores de edad adopten pautas de conducta saludables, evitando el consumo de estos productos a edades tempranas por las importantes repercusiones para la salud que tienen estos consumos en la juventud.