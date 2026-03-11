CONVENIO
O Concello de Carballo e Inserta Emprego impulsarán a inclusión laboral de persoas con discapacidade
O acordo contempla programas formativos para usuarios e empresas
O Concello de Carballo e Inserta Emprego, entidade da Fundación ONCE centrada na formación e o emprego das persoas con discapacidade, deron os primeiros pasos cara a próxima sinatura dun convenio de colaboración co obxectivo de fomentar a inclusión laboral das persoas con diversidade funcional no municipio.
O acordo acadouse nunha xuntanza na que participaron o alcalde de Carballo, Daniel Pérez; o concelleiro de Formación e Emprego, Iván Andrade; a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures; a directora de Inserta Emprego Galicia, Beatriz Gallego, e o delegado da zona norte, Mauricio Martínez Balbís.
Mellora da cualificación
Inserta Emprego é a entidade da Fundación ONCE encargada de desenvolver programas de formación, orientación laboral e intermediación co tecido empresarial para favorecer o acceso ao mercado de traballo das persoas con discapacidade. A través da súa actividade promove oportunidades de emprego, mellora da cualificación profesional e sensibilización social sobre a importancia da inclusión laboral.
O convenio previsto co Concello de Carballo incluirá diferentes accións destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas con diversidade funcional.
Entre elas figuran programas de formación e orientación na busca de emprego dirixidos ás persoas usuarias, accións formativas para os distintos departamentos municipais co fin de reforzar a atención ás persoas con diversidade funcional e iniciativas formativas orientadas ás empresas.
Compromiso coa igualdade
Pola súa banda, o Concello colaborará coa cesión de espazos municipais para o desenvolvemento das accións formativas previstas no marco deste acordo.
Con esta iniciativa, ambas entidades reforzan o seu compromiso coa igualdade de oportunidades e coa promoción dunha sociedade máis inclusiva, na que todas as persoas poidan acceder ao emprego en condicións de igualdade.
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel