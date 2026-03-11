Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Carballo e Inserta Emprego impulsarán a inclusión laboral de persoas con discapacidade

O acordo contempla programas formativos para usuarios e empresas

Beatriz Gallego, esquerda, Mauricio Martínez, Maica Ures, Iván Andrade e Daniel Pérez.

Beatriz Gallego, esquerda, Mauricio Martínez, Maica Ures, Iván Andrade e Daniel Pérez. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo e Inserta Emprego, entidade da Fundación ONCE centrada na formación e o emprego das persoas con discapacidade, deron os primeiros pasos cara a próxima sinatura dun convenio de colaboración co obxectivo de fomentar a inclusión laboral das persoas con diversidade funcional no municipio.

O acordo acadouse nunha xuntanza na que participaron o alcalde de Carballo, Daniel Pérez; o concelleiro de Formación e Emprego, Iván Andrade; a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures; a directora de Inserta Emprego Galicia, Beatriz Gallego, e o delegado da zona norte, Mauricio Martínez Balbís.

Mellora da cualificación

Inserta Emprego é a entidade da Fundación ONCE encargada de desenvolver programas de formación, orientación laboral e intermediación co tecido empresarial para favorecer o acceso ao mercado de traballo das persoas con discapacidade. A través da súa actividade promove oportunidades de emprego, mellora da cualificación profesional e sensibilización social sobre a importancia da inclusión laboral.

O convenio previsto co Concello de Carballo incluirá diferentes accións destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas con diversidade funcional.

Entre elas figuran programas de formación e orientación na busca de emprego dirixidos ás persoas usuarias, accións formativas para os distintos departamentos municipais co fin de reforzar a atención ás persoas con diversidade funcional e iniciativas formativas orientadas ás empresas.

Compromiso coa igualdade

Pola súa banda, o Concello colaborará coa cesión de espazos municipais para o desenvolvemento das accións formativas previstas no marco deste acordo.

Con esta iniciativa, ambas entidades reforzan o seu compromiso coa igualdade de oportunidades e coa promoción dunha sociedade máis inclusiva, na que todas as persoas poidan acceder ao emprego en condicións de igualdade.

