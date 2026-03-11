Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

O profesorado del IES Fernando Blanco de Cee esixe respostas aos problemas estruturais do centro

Demandan "transparencia e prazos concretos" para solucionar as filtracións de auga e os problema de climatización

Profesores do IES Fernando Blanco, de Cee, concentrados diante do centro.

Profesores do IES Fernando Blanco, de Cee, concentrados diante do centro. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O profesorado do IES Fernando Blanco de Cee volveu mobilizarse dentro da campaña Martes en loita, promovida polas Asembleas Abertas do Ensino Público, para denunciar que se segue sen dar resposta efectiva ás problemáticas denunciadas en xaneiro.

Teitos deteriorados no IES Fernando Blanco, de Cee.

Teitos deteriorados no IES Fernando Blanco, de Cee. / Cedida

Aseguran que o centro e as súas persoas representantes continúan sen dispoñer de información concreta sobre o estado das xestións realizadas, os plans previstos ou os prazos estimados de actuación por parte de todas as Administracións responsables.

Por iso, solicitan "transparencia, claridade e canles de comunicación máis áxiles", dado que "continúa sen existir comunicación oficial adecuada sobre as medidas a poñer en marcha".

Humidades e goteiras nas aulas do instituto.

Humidades e goteiras nas aulas do instituto. / Cedida

Entre as problemáticas denunciadas, atópanse as filtracións de auga en diversas aulas, cubertas exteriores deterioradas ou problemas de climatización das instalacións.

Aínda que comprenden que algunhas actuacións poden levar tempo, consideran “imprescindible” dispoñer de información que permita ao centro "planificar o curso, organizar recursos e garantir o benestar do alumnado, persoal docente e non docente".

Falsos teitos deteriorados polas goteiras e humidades.

Falsos teitos deteriorados polas goteiras e humidades. / Cedida

A comunidade docente subliña que estas accións "non buscan confrontación", senón defender o dereito do alumnado a unha educación pública de calidade e reclamar os investimentos necesarios nun centro que forma parte do patrimonio educativo e histórico da Costa da Morte.

"O 140 aniversario do IES Fernando Blanco merecía ser un evento de felicidade e festexo. Continuaremos mobilizándonos ata garantir o dereito do noso alumnado a aprender nun centro seguro, moderno e acorde ao século XXI”, conclúen.

