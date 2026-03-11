Una pasarela salvará la senda entre Milladoiro y la Intermodal de Santiago

Una pasarela permitirá salvar la senda peatonal y ciclista que unirá Milladoiro y la Estación Intermodal de Santiago. El paso elevado atravesará el vial por el que acceden al periférico SC-20 los vehículos procedentes de la AP-9 y la AG-56 (la autovía de Brión) para dirigirse a Santiago.

Los trabajos para montar la estructura ya están en marcha y obligarán a cortar el tráfico mañana en el enlace, una de las vías de entrada a Santiago con mayor densidad circulatoria.

El ramal, en el que ya trabajaron ayer los operarios, permanecerá cerrado entre las 9.00 y las 20.00 horas del jueves. La previsión de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas es que el corte de tráfico se prolongue solo durante la jornada de mañana.

Los vehículos procedentes de la AG-56 que se dirijan a Santiago deben incorporarse al periférico en dirección Milladoiro y realizar el cambio de sentido en la rotonda.

Mientras, los conductores que quieran acceder a la autopista o la autovía desde la SC-20 deben continuar en sentido Santiago hasta la glorieta de enlace con el Clínico, donde podrán realizar el cambio de sentido para tomar el ramal 74.

No cruzará el Banquete de Conxo

Los trabajos de la senda peatonal y ciclista continúan después de que, el pasado mes de febrero, la Xunta aprobase de forma definitiva un cambio en el trazado del itinerario para no atravesar el entorno del Bosque del Banquete de Conxo, tras la contestación vecinal y ecologista suscitada por el proyecto inicial, que cruzaba el centro del bosque.

La senda entre Milladoiro y la Intermodal llegará hasta San Caetano y el Complejo Hospitalario de A Choupana. Serán casi 10,5 kilómetros de itinerarios, con una inversión de 11 millones de euros, que la Xunta cofinancia con fondos europeos Next Generation.