Delitos
Recibía amenazas de muerte contra él y su familia en Ordes: investigan a tres sujetos por el timo del sicario
La víctima llegó a entregarles 2.100 euros tras un hostigamiento a través de llamadas
La Operación Damani identificó a los presuntos autores en Barcelona, Toledo y A Coruña
La Guardia Civil, a través del Equipo de Asesoramiento Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de Milladoiro, está investigando a tres personas como presuntas autoras de delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal. La denominada Operación Damani se inició tras la denuncia de un vecino de Ordes, quien manifestó ser víctima de un hostigamiento continuo mediante llamadas y mensajes intimidatorios recibidos en su terminal telefónico.
En el transcurso de las coacciones, los ciberdelincuentes amenazaron gravemente al denunciante y a su entorno familiar directo. Como consecuencia del temor fundado por estas represalias, el perjudicado llegó a realizar diversas transferencias económicas a favor de la trama, alcanzando la cantidad total estafada los 2.100 euros.
Trazabilidad e identificación
Consecuentemente, mediante el análisis pormenorizado de las evidencias digitales y el rastreo de las comunicaciones, se logró establecer la trazabilidad de los mensajes y los agentes lograron la plena identificación y localización de los tres implicados. La red operaba de forma deslocalizada por el territorio nacional, detectándose la residencia de los presuntos autores en las provincias de Barcelona, Toledo y A Coruña, desde donde coordinaban la actividad delictiva del grupo.
Finalmente, a los tres individuos se les imputan presuntos delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición de la sección de guardia del Tribunal de Instancia de Ordes.
