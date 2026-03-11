Teo sumará 63 viviendas de promoción pública tras la cesión de una parcela municipal en A Ramallosa

Teo contará con un total de 63 viviendas de promoción pública gracias a la nueva parcela municipal cedida este martes por el Concello en A Ramallosa. En ese suelo, la Xunta prevé construir 37 nuevos inmuebles, que se sumarán a los otros 26 ya proyectados en As Galanas, dentro de la estrategia autonómica para ampliar el parque residencial público.

El convenio de cesión fue firmado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, en un acto en el que también participaron el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

La actuación prevista en A Ramallosa supondrá una inversión de casi 8,8 millones de euros. Además, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicó este martes la licitación conjunta de la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de estas 37 viviendas. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 12 de mayo.

Durante su intervención, Allegue puso en valor la colaboración del Concello de Teo, al recordar que se trata de la segunda cesión gratuita de suelo realizada por el municipio para construir vivienda pública. El año pasado, Teo ya había puesto a disposición de la Xunta otra parcela en As Galanas para la construcción de 26 pisos, un proyecto cuya redacción ya está finalizada y cuyas obras se licitarán próximamente.

La conselleira destacó que con ambas parcelas ya cedidas, la Xunta podrá promover alrededor de 63 viviendas públicas en el municipio, una cifra que sitúa a Teo entre los concellos que han facilitado suelo para ampliar el parque residencial protegido.

Técnicas industrializadas, más rápidas y sostenibles

Las nuevas viviendas de A Ramallosa se levantarán además con técnicas industrializadas de construcción, un sistema por el que apuesta la Xunta para agilizar los trabajos y reducir el impacto ambiental. En este caso, ese modelo se aplicará a la estructura, la fachada y elementos singulares como baños, escaleras o ascensores.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno gallego para ampliar el parque público residencial, con el objetivo fijado en el Pacto da Vivenda de alcanzar en 2030 las 10.000 nuevas viviendas públicas en Galicia.