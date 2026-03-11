INCLUSIÓN
Vinte e nove empresas buscan traballadores na Feira de Emprego Talento Xoven de Carballo
Organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña, ten por obxectivo facilitar a inserción laboral da mocidade
Carballo
O Fórum Carballo acollerá mañá, 12 de marzo de 10.00 a 14.00 horas, a XIX Feira de Emprego Talento Xoven da Cámara de Comercio da Coruña, que será inaugurada polo alcalde, Daniel Pérez, e a vicepresidenta segunda da Cámara, Luz Pardo.
Vinte e nove empresas van ofrecer postos de traballo dirixidos a mozos e mozas menores de 30 anos que non se atopen traballando nin estudando e que estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
A feira contempla tamén talleres nos que se abordarán estratexias útiles para participar en procesos de selección e para realizar unha entrevista de traballo con éxito.
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel