Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCViviendas en SantiagoMaría VarelaAlgalia de AbaixoLLuvia tóxica
instagram

INCLUSIÓN

Vinte e nove empresas buscan traballadores na Feira de Emprego Talento Xoven de Carballo

Organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña, ten por obxectivo facilitar a inserción laboral da mocidade

Mozas e mozos na feira de emprego celebrada o ano pasado en Carballo.

Mozas e mozos na feira de emprego celebrada o ano pasado en Carballo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Fórum Carballo acollerá mañá, 12 de marzo de 10.00 a 14.00 horas, a XIX Feira de Emprego Talento Xoven da Cámara de Comercio da Coruña, que será inaugurada polo alcalde, Daniel Pérez, e a vicepresidenta segunda da Cámara, Luz Pardo.

Vinte e nove empresas van ofrecer postos de traballo dirixidos a mozos e mozas menores de 30 anos que non se atopen traballando nin estudando e que estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Noticias relacionadas y más

A feira contempla tamén talleres nos que se abordarán estratexias útiles para participar en procesos de selección e para realizar unha entrevista de traballo con éxito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents