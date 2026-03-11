Vinte e nove empresas buscan traballadores na Feira de Emprego Talento Xoven de Carballo

O Fórum Carballo acollerá mañá, 12 de marzo de 10.00 a 14.00 horas, a XIX Feira de Emprego Talento Xoven da Cámara de Comercio da Coruña, que será inaugurada polo alcalde, Daniel Pérez, e a vicepresidenta segunda da Cámara, Luz Pardo.

Vinte e nove empresas van ofrecer postos de traballo dirixidos a mozos e mozas menores de 30 anos que non se atopen traballando nin estudando e que estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A feira contempla tamén talleres nos que se abordarán estratexias útiles para participar en procesos de selección e para realizar unha entrevista de traballo con éxito.