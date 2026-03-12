Os desafíos da Intelixencia Artificial en relación coa igualdade de xénero, a debate en Cee
O foro organizado pola SEA analizou a innovación e o liderado feminino no ámbito empresarial
A casa da cultura de Cee acolleu este xoves o IV Foro Atlántico Empresarial, organizado por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), un espazo consolidado que busca xerar debate e reflexión arredor da innovación, a sustentabilidade e o liderado feminino no ámbito empresarial.
Baixo o título Muller e empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnoloxía, innovación e sustentabilidade, a xornada reuniu expertos do sector empresarial, institucións públicas e comunidade académica para analizar os desafíos e oportunidades aos que se enfrontan as mulleres no ecosistema empresarial e tecnolóxico.
A inauguración correu a cargo da alcaldesa de Cee, Margot Lamela; da xerente de SEA, Beatriz Sestayo; e do director xeral da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, Alberto Gago Fernández.
Lamela iniciou a súa intervención agradecendo a SEA, e especialmente á súa xerente, a elección de Cee como sede desta cuarta edición do foro.
Destacou ademais o alto nivel das participantes na xornada sinalando que «contamos coa participación de profesionais de grande traxectoria. O seu coñecemento e experiencia elevan o nivel do debate sobre o papel das mulleres na empresa, na innovación e no desenvolvemento económico».
Pola súa banda, Beatriz Sestayo quixo agradecer a participación de todas as persoas implicadas no encontro e destacou que o foro contribúe a crear «un espazo de información, diálogo e construción do mundo da empresa, do emprendemento e da creación de emprego».
Así mesmo, subliñou a importancia de visibilizar o papel das mulleres en todos os ámbitos –empresariais, industriais, tecnolóxicos, culturais e de innovación–, sinalando que «o Foro Atlántico Empresarial constitúe unha reivindicación do papel das mulleres nestes sectores e un chamamento á sensibilización social para non permitir pasos atrás en materia de igualdade».
Tras a inauguración, a directora de Barcelona Open Data e fundadora de Shealeader, Lourdes Muñoz Santamaría, impartiu a ponencia Algoritmos de Igualdade: Retos da IA para os dereitos das mulleres, centrada nos desafíos que formula a Intelixencia Artificial en relación coa igualdade de xénero.
Muñoz defendeu a necesidade de incorporar a perspectiva feminista no desenvolvemento tecnolóxico e reclamou que «a revolución tecnolóxica se enfoque decididamente na axenda da igualdade; é o momento de deseñar unha intelixencia artificial con perspectiva de dereitos que garanta que as mulleres lideren a ecuación do Data for Good e a análise de datos».
Neste sentido, advertiu que «sen igualdade nos datos non construiremos a igualdade real. Nun mundo no que as decisións públicas e privadas xa se automatizan con tecnoloxías baseadas en datos como a IA, o feminismo de datos é a ferramenta clave para asegurar que a tecnoloxía avance connosco e non perpetúe fendas históricas».
O programa continuou coa mesa de diálogo Nova conversa do feminismo na innovación e no emprendemento sostible, moderada pola alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira. Nela participaron María Loureiro García, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago de Compostela e directora científica do Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS), experta en economía ambiental e cambio climático; Eva López Barrio, especialista en transferencia de coñecemento e coordinadora do proxecto Woman Emprende da USC, Innovatia 8.3 e Emega; Carlota Ojea, promotora cultural en Qué Arte Producciones e directora de Cultura e Igualdade; e Laura Seara Sobrado, directora de Red Talento e exsecretaria de Estado de Igualdade.
Este coloquio permitiu compartir experiencias, boas prácticas e perspectivas sobre como a innovación tecnolóxica e o emprendemento poden integrar a igualdade de xénero de maneira efectiva, así como o papel que xogan as mulleres na transformación empresarial cara a modelos máis sostibles e socialmente responsables.
Durante o debate, Laura Seara sinalou que «na economía e no emprendemento a mirada feminista pasa tamén porque as mulleres reivindiquen a súa xenealoxía, saber de onde vimos e marcar a nosa propia axenda, sen aceptar unhas regras do xogo instaladas desde hai séculos e que apenas se moveron nas últimas décadas».
Pola súa banda, Eva López Barrio destacou que as empresas son máis viables económica e financeiramente cando traballan poñendo ás persoas no centro, mentres que María Loureiro subliñou que as cuestións relacionadas coa igualdade seguen a ser un campo que debe desenvolverse con maior profundidade nos centros de investigación e na universidade.
Tamén Carlota Ojea puxo o foco na realidade das industrias culturais e creativas, lembrando que «representan o 3% do PIB no noso país. Porén, seguimos atopando unha gran desigualdade á hora de que as mulleres accedan a postos de responsabilidade». Neste sentido, sinalou que esta fenda resulta especialmente visible en ámbitos como o da música.
O foro concluíu cun resumo das ideas clave e das conclusións extraídas durante a xornada, destacando a necesidade de seguir impulsando espazos de encontro e diálogo entre empresas e institucións.
Con esta iniciativa, Suelo Empresarial del Atlántico reafirma o seu compromiso co desenvolvemento económico innovador, sostible e con perspectiva de xénero, consolidando o Foro Atlántico Empresarial como un espazo de referencia para a reflexión e a colaboración en Galicia.
