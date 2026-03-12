Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa CrujeirasJosé ToméVPP en SantiagoProtestas CHUSAtaque escuela Irán
instagram

Os desafíos da Intelixencia Artificial en relación coa igualdade de xénero, a debate en Cee

O foro organizado pola SEA analizou a innovación e o liderado feminino no ámbito empresarial

Alberto Gago, Margarita Lamela e Beatriz Sestayo.

Alberto Gago, Margarita Lamela e Beatriz Sestayo. / Cedida

Suso Souto

Cee

A casa da cultura de Cee acolleu este xoves o IV Foro Atlántico Empresarial, organizado por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), un espazo consolidado que busca xerar debate e reflexión arredor da innovación, a sustentabilidade e o liderado feminino no ámbito empresarial.

Baixo o título Muller e empresa. Modelos de negocio con mirada feminista. Tecnoloxía, innovación e sustentabilidade, a xornada reuniu expertos do sector empresarial, institucións públicas e comunidade académica para analizar os desafíos e oportunidades aos que se enfrontan as mulleres no ecosistema empresarial e tecnolóxico.

A inauguración correu a cargo da alcaldesa de Cee, Margot Lamela; da xerente de SEA, Beatriz Sestayo; e do director xeral da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, Alberto Gago Fernández.

Lamela iniciou a súa intervención agradecendo a SEA, e especialmente á súa xerente, a elección de Cee como sede desta cuarta edición do foro.

Destacou ademais o alto nivel das participantes na xornada sinalando que «contamos coa participación de profesionais de grande traxectoria. O seu coñecemento e experiencia elevan o nivel do debate sobre o papel das mulleres na empresa, na innovación e no desenvolvemento económico».

Pola súa banda, Beatriz Sestayo quixo agradecer a participación de todas as persoas implicadas no encontro e destacou que o foro contribúe a crear «un espazo de información, diálogo e construción do mundo da empresa, do emprendemento e da creación de emprego».

Así mesmo, subliñou a importancia de visibilizar o papel das mulleres en todos os ámbitos –empresariais, industriais, tecnolóxicos, culturais e de innovación–, sinalando que «o Foro Atlántico Empresarial constitúe unha reivindicación do papel das mulleres nestes sectores e un chamamento á sensibilización social para non permitir pasos atrás en materia de igualdade».

Tras a inauguración, a directora de Barcelona Open Data e fundadora de Shealeader, Lourdes Muñoz Santamaría, impartiu a ponencia Algoritmos de Igualdade: Retos da IA para os dereitos das mulleres, centrada nos desafíos que formula a Intelixencia Artificial en relación coa igualdade de xénero.

Muñoz defendeu a necesidade de incorporar a perspectiva feminista no desenvolvemento tecnolóxico e reclamou que «a revolución tecnolóxica se enfoque decididamente na axenda da igualdade; é o momento de deseñar unha intelixencia artificial con perspectiva de dereitos que garanta que as mulleres lideren a ecuación do Data for Good e a análise de datos».

Neste sentido, advertiu que «sen igualdade nos datos non construiremos a igualdade real. Nun mundo no que as decisións públicas e privadas xa se automatizan con tecnoloxías baseadas en datos como a IA, o feminismo de datos é a ferramenta clave para asegurar que a tecnoloxía avance connosco e non perpetúe fendas históricas».

O programa continuou coa mesa de diálogo Nova conversa do feminismo na innovación e no emprendemento sostible, moderada pola alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira. Nela participaron María Loureiro García, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago de Compostela e directora científica do Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS), experta en economía ambiental e cambio climático; Eva López Barrio, especialista en transferencia de coñecemento e coordinadora do proxecto Woman Emprende da USC, Innovatia 8.3 e Emega; Carlota Ojea, promotora cultural en Qué Arte Producciones e directora de Cultura e Igualdade; e Laura Seara Sobrado, directora de Red Talento e exsecretaria de Estado de Igualdade.

Este coloquio permitiu compartir experiencias, boas prácticas e perspectivas sobre como a innovación tecnolóxica e o emprendemento poden integrar a igualdade de xénero de maneira efectiva, así como o papel que xogan as mulleres na transformación empresarial cara a modelos máis sostibles e socialmente responsables.

Durante o debate, Laura Seara sinalou que «na economía e no emprendemento a mirada feminista pasa tamén porque as mulleres reivindiquen a súa xenealoxía, saber de onde vimos e marcar a nosa propia axenda, sen aceptar unhas regras do xogo instaladas desde hai séculos e que apenas se moveron nas últimas décadas».

Pola súa banda, Eva López Barrio destacou que as empresas son máis viables económica e financeiramente cando traballan poñendo ás persoas no centro, mentres que María Loureiro subliñou que as cuestións relacionadas coa igualdade seguen a ser un campo que debe desenvolverse con maior profundidade nos centros de investigación e na universidade.

Tamén Carlota Ojea puxo o foco na realidade das industrias culturais e creativas, lembrando que «representan o 3% do PIB no noso país. Porén, seguimos atopando unha gran desigualdade á hora de que as mulleres accedan a postos de responsabilidade». Neste sentido, sinalou que esta fenda resulta especialmente visible en ámbitos como o da música.

O foro concluíu cun resumo das ideas clave e das conclusións extraídas durante a xornada, destacando a necesidade de seguir impulsando espazos de encontro e diálogo entre empresas e institucións.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Suelo Empresarial del Atlántico reafirma o seu compromiso co desenvolvemento económico innovador, sostible e con perspectiva de xénero, consolidando o Foro Atlántico Empresarial como un espazo de referencia para a reflexión e a colaboración en Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents