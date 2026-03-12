Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dolores Benilde Castaño despídese no seu 102 aniversario cun "de hoxe nun ano" dirixido ao rexedor de Valga

Veciña de Laxes, gustalle brindar con viño e interesouse polos proxectos municipais con rexedor

E a segunda residente máis veterana, despois de María Tarrío, de Eiras, que en setembro cumpriu 103

O alcalde de Valga, coa torta, na visita a Benilde Castaño, sentada coas flores

O alcalde de Valga, coa torta, na visita a Benilde Castaño, sentada coas flores / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Valga

Dolores Benilde Castaño Bandín vén de celebrar o seu 102 aniversario como a segunda veciña máis veterana de Valga, nunha data sinalada para toda a familia e motivo de festa. Así se notaba no seu domicilio en Laxes, a onde acudiron moitos achegados a felicitala e a celebrar con ela: a súa nora, o seu neto, sobriños e primos, tanto de Valga coma doutras localidades próximas coma Dodro.

A esta familia sumáronse o alcalde, José María Bello Maneiro, e a concelleira Carmen Gómez, que agasallaron á centenaria cun ramo de flores e unha torta na que apagar as candeas. Non faltou tampouco un brinde, porque a Benilde aínda lle gusta tomar un chopo de viño a cotío. "Ao vela semella que por ela non pasan os anos. Faladora coma a que máis, conversou co alcalde sobre varios parentes e veciños de Valga e sobre algúns dos proxectos que se están a desenvolver no Concello", aportaban fontes municipais.

Casou en Cordeiro

Nada en 1924 na aldea de Beiro, Benilde trasladouse a Laxes, tamén en Cordeiro, cando casou. Tivo un fillo, tres netos e dous bisnetos e durante uns anos residiu tamén na cidade de Pontevedra, onde traballou como cociñeira e rexentou unha pensión para estudantes. É a segunda muller máis lonxeva de Valga, despois de María Tarrío, de Eiras, que no pasado setembro cumpriu 103 anos. A súa despedida do alcalde foi toda unha declaración de intencións: “De hoxe nun ano”, díxolle.

