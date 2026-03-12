Dolores Benilde Castaño despídese no seu 102 aniversario cun "de hoxe nun ano" dirixido ao rexedor de Valga
Veciña de Laxes, gustalle brindar con viño e interesouse polos proxectos municipais con rexedor
E a segunda residente máis veterana, despois de María Tarrío, de Eiras, que en setembro cumpriu 103
Dolores Benilde Castaño Bandín vén de celebrar o seu 102 aniversario como a segunda veciña máis veterana de Valga, nunha data sinalada para toda a familia e motivo de festa. Así se notaba no seu domicilio en Laxes, a onde acudiron moitos achegados a felicitala e a celebrar con ela: a súa nora, o seu neto, sobriños e primos, tanto de Valga coma doutras localidades próximas coma Dodro.
A esta familia sumáronse o alcalde, José María Bello Maneiro, e a concelleira Carmen Gómez, que agasallaron á centenaria cun ramo de flores e unha torta na que apagar as candeas. Non faltou tampouco un brinde, porque a Benilde aínda lle gusta tomar un chopo de viño a cotío. "Ao vela semella que por ela non pasan os anos. Faladora coma a que máis, conversou co alcalde sobre varios parentes e veciños de Valga e sobre algúns dos proxectos que se están a desenvolver no Concello", aportaban fontes municipais.
Casou en Cordeiro
Nada en 1924 na aldea de Beiro, Benilde trasladouse a Laxes, tamén en Cordeiro, cando casou. Tivo un fillo, tres netos e dous bisnetos e durante uns anos residiu tamén na cidade de Pontevedra, onde traballou como cociñeira e rexentou unha pensión para estudantes. É a segunda muller máis lonxeva de Valga, despois de María Tarrío, de Eiras, que no pasado setembro cumpriu 103 anos. A súa despedida do alcalde foi toda unha declaración de intencións: “De hoxe nun ano”, díxolle.
