La Feira de Oportunidades y Antigüedades de A Estrada reunirá a 50 firmas expositoras del 13 al 15 de marzo

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada ha confirmado la participación de 50 firmas expositoras en la 14ª Feira de Oportunidades do Comercio y la 72ª Feira de Antigüidades, que se celebrarán del 13 al 15 de marzo en tres pabellones del recinto ferial de A Estrada. Además, el evento será presentado este jueves, a las 11.00 horas en su sede.

Esta doble cita se consolida como uno de los primeros grandes eventos comerciales del calendario comarcal, al combinar oportunidades de compra, antigüedades y productos de proximidad. La Feira de Oportunidades cumple la normativa vigente al contar con dos tercios de expositores del comercio local de A Estrada, mientras que el resto procede del entorno (Cuntis, Forcarei, Vilagarcía y Santiago).

Descuentos de hasta el 60%

Por su parte, la Feira de Antigüidades reúne a empresas especializadas de ámbito autonómico. Los visitantes podrán encontrar descuentos de hasta el 60 % en sectores como calzado, textil, mobiliario o electrodomésticos, y además se sortearán varios lotes promocionales aportados por las empresas participantes. Arrancarán el 13, con entrada gratis y de 16.00 a 20.00 horas, y seguirá el sábado 14 y domingo 15 de 11.00 a 20.00 h.