La Feira de Oportunidades y Antigüedades de A Estrada reunirá a 50 firmas expositoras del 13 al 15 de marzo
Reunirá a empresas especializadas y sorteará lotes promocionales entre los visitantes, que podrán disfrutar de descuentos de hasta el 60%
La entrada vespertina será gratuita el primer día, este viernes, y se prolongará de 11.00 a 20.00 horas ininterrumpidamente el fin de semana
La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada ha confirmado la participación de 50 firmas expositoras en la 14ª Feira de Oportunidades do Comercio y la 72ª Feira de Antigüidades, que se celebrarán del 13 al 15 de marzo en tres pabellones del recinto ferial de A Estrada. Además, el evento será presentado este jueves, a las 11.00 horas en su sede.
Esta doble cita se consolida como uno de los primeros grandes eventos comerciales del calendario comarcal, al combinar oportunidades de compra, antigüedades y productos de proximidad. La Feira de Oportunidades cumple la normativa vigente al contar con dos tercios de expositores del comercio local de A Estrada, mientras que el resto procede del entorno (Cuntis, Forcarei, Vilagarcía y Santiago).
Descuentos de hasta el 60%
Por su parte, la Feira de Antigüidades reúne a empresas especializadas de ámbito autonómico. Los visitantes podrán encontrar descuentos de hasta el 60 % en sectores como calzado, textil, mobiliario o electrodomésticos, y además se sortearán varios lotes promocionales aportados por las empresas participantes. Arrancarán el 13, con entrada gratis y de 16.00 a 20.00 horas, y seguirá el sábado 14 y domingo 15 de 11.00 a 20.00 h.
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel