A Feira de Emprego de Carballo acerca 200 mozos e mozas a 29 empresas
Os asistentes puideron presentar currículos e coñecer os máis de 120 procesos de selección que teñen abertos as firmas participantes
As instalacións do Fórum Carballo acolleron este xoves, de 10.00 a 14.00 horas, a XIX Feira de Emprego Talento Xove da Cámara de Comercio da Coruña, na que participaron 29 empresas que ofrecen postos de traballo dirixidos a mozos e mozas menores de 30 anos que non se atopen traballando nin estudando e que estean inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
A feira foi inaugurada polo alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e pola vicepresidenta segunda da Cámara, Luz Pardo. Entre os perfís buscados polas empresas destacan os dos sectores de administración, artes gráficas, electricidade, electrónica, imaxe, son, turismo, climatización, loxística e distribución, téxtil, transporte ou mantemento.
Luz Pardo resaltou que “o mercado laboral cambiou moito nos últimos anos. Antes dicíase que o máis importante era ter un título. Hoxe sabemos que hai algo igual ou incluso máis importante: a actitude. As empresas buscan persoas curiosas, con ganas de aprender, de adaptarse e de traballar en equipo. Porque moitas carreiras profesionais non comezan cun gran contrato nin cun posto perfecto. Comezan cunha primeira oportunidade, cunha entrevista ou cunha experiencia que abre novas portas. E esa oportunidade pode empezar hoxe mesmo nesta feira”.
Pola súa parte, José Daniel Pérez destacou que “hoxe estamos aquí para falar de oportunidades. Porque sabemos que atopar emprego non sempre é doado, especialmente para quen está dando os seus primeiros pasos no mercado laboral. Por iso, espazos como esta feira son tan necesarios: porque permiten coñecer empresas, falar directamente cos seus responsables e descubrir que perfís profesionais están a demandar neste momento".
Os máis de 200 mozos e mozas asistentes puideron entrevistarse cos representantes das empresas para presentarlles as súas candidaturas nos máis de 120 procesos de selección que teñen abertos.
Tamén puideron asesorarse cun técnico da Cámara para orientarse en función do seu perfil e dos seus intereses.
A xornada incluíu ademais dous talleres para abordar estratexias útiles para participar en procesos de selección e para realizar unha entrevista de traballo con éxito, e que foron impartidos por Leticia García Pérez (docente en Gálica Consultoría e Formación) e Luís García Deber (director xerente da Fundación Ronsel).
As compañías que participaron son: APECCO, Arce Clima, Axober, Carrefour, Citanias, Commcenter, Dia Group, El Corte Inglés, Espazo Nature, Eulen Flexiplan, Fridama, Fuerzas Armadas, Gadisa, Genesal Energy, Grupo Aluman, Grupo Atlante, Grupo Externa, Grupo Gestán, Grupo Nortempo, Grupo Temporing, Integra Cee, Inusual, Jardanay, Ln Consultores, Nauterra (G. Calvo), Nordés Ancín, Polígono de Carballo e Vegalsa- Eroski.
