La ola de robos señala por error a una repartidora en Teo: "Por favor, non me insultedes cando me vexades"

El Concello de Teo lleva semanas preocupado ante el repunte de robos que se han registrado en distintos puntos de municipio. Varios de estos asaltos se le atribuyen a la conocida como 'banda del Volvo', un grupo organizado que se dedica a actuar en zonas rurales con un modus operandi basado en desplazamientos rápidos y golpes en negocios y viviendas.

Ante esta situación, los residentes de este ayuntamiento limítrofe a Santiago, hace días que se han puesto en alerta para intentar colaborar con las fuerzas de seguridad ante posibles movimientos sospechosos, pero la intranquilidad que han generado estos robos en toda la zona, han llevado a señalar por error a una repartidora de paquetes nueva en la ruta que la empresa CTT Express tiene por Teo.

A principios de mes, concretamente el 2 de marzo, una publicación realizada por una usuaria del popular grupo de Facebook 'Vivir en Teo', ponía el foco sobre una furgoneta que circulaba despacio por puntos de Feros o Raxó y cuya conductora era una chica joven: "Estos días anda unha furgoneta encarnada por Feros e por Raxó. A impresión que da é que está vixiando algo...circula despacio, para, arranca outra vez, volve a pasar unha e outra vez polo mismo sitio...Un dos días a conductora era unha moza nova", explicaba la mujer, y añadía que "se alguén a ve, sería bo que se lle fixera unha foto e se lle informara á Policía Local para tranquilidade dos vecinos". Este post, compartido por los miembros del grupo más de 60 veces, generó comentarios como "cojan la matrícula y dénsela a la policía" u "hoxe discutín con ela en Cacheiras polo medio da estrada".

Pocos días después, una nueva publicación volvía a apuntar a la 'misteriosa' furgoneta roja. Un miembro anónimo escribía: "Coidado pola zona de Guldrís, unha parexa nova nunha furgo roja sacando fotos as casas. Está avisada a Policía Local de Teo", lo que hacía que de nuevo su comunidad reaccionara con repuestas como "non sei que están facendo os municipales nin a Guardia Civil, quero pensar que están a traballar pero..... non os vexo por ningún lado".

La joven sale al paso de las acusaciones

Tras la alarma generada en torno a este vehículo y ante las especulaciones que se estaban haciendo sobre la conductora que la maneja, este miércoles la protagonista de esta rocambolesca historia salía al paso de las acusaciones en el mismo grupo de Facebook para tratar de poner fin a ciertas situaciones a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos días.

"Boas tardes a todos os membros deste grupo. Chámome Andrea, son autónoma de 31 anos e traballo para CTT Express". Así comienza su post esta joven que trabaja en el almacén que la empresa de reparto tiene en el polígono del Tambre, en Santiago. Del mismo modo y tomándose con humor el haber sido señalada por error, presenta su vehículo a toda la comunidad: "Quero presentarvos a miña furgoneta vermella, que sei que é bastante famosa", y ya aclara que en un futuro próximo, "será branca e estará marcada pola empresa".

Andrea junto a su furgoneta roja en la publicación que ha compartido en redes sociales / Redes Sociales

Asimismo, esta mujer lamenta ciertas situciones a las que se ha tenido que enfrentar. "Sei que moitos de vós me coñecedes, e é unha mágoa que sexa así. Falastes de min, fixéstesme fotos, observástesme e seguístesme. Dixéstesme moi poucas cousas boas, e a maioría foron malas", explica la joven, y aclara que "só son repartidora de paquetes na zona. Comezo a miña ruta desde Conxo, en Santiago, percorrendo os 26 pobos de Teo".

Del mismo modo, esta autónoma aprovecha la oportunidad para explicar su comportamiento al volante: "Comecei a facer repartos alí hai un mes, polo que non os coñezo moi ben, por iso me vedes camiñando a modo", y arroja luz sobre porqué de las fotos que realiza a las viviendas. "En canto ás fotos que moitos de vós mencionastes que fago das casas, iso non é certo. Déixame explicar. A miña comunicación cos clientes ao entregar paquetes é sempre o primeiro que fago. Cando deixo paquetes e non hai xente na casa, documento a localización exacta cunha foto, que o cliente me dá permiso para sacar", esclarece la joven.

"Son unha persoa boa, responsable e traballadora"

Para finalizar su publicación, Andrea manifiesta que al margen de todos los robos que se han dado en Teo, ella solo circula por el municipio para "entregar paquetes", por lo que pide que dejen de verla "con mala fe", insistiendo en que "por favor, non me insultedes cando me vexades". También aclara y se presenta como "unha persoa boa, responsable e traballadora", y concluye expresando su deseo de que "espero que co tempo poida coñecer mellor as aldeas e evitar crear desconfianza".