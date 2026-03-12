A RAG activa a elaboración do mapa sociolingüístico escolar de Carballo
O obxectivo e dispor dunha radiografía da situación do galego entre a mocidade do municipio
O presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, asinaron este xoves o convenio de colaboración para a realización do mapa sociolingüístico escolar do municipio.
A cooperación entre ambas as institucións permitirá contar cun retrato preciso da situación do idioma entre a poboación máis nova co obxectivo de avanzar nas accións de normalización do galego.
No acto tamén participaron María López-Sández, coordinadora do Seminario de Sociolingüística da RAG, e o concelleiro Ramón Varela Rodríguez, en calidade de presidente da Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega Alingua, coa que a RAG asinou o pasado mes de outubro un acordo para impulsar accións a prol do idioma poñendo o foco na infancia.
O propósito de dito acordo é precisamente a realización de mapas sociolingüísticos escolares locais como o que se levará a cabo en Carballo.
“Alédanos especialmente poder pechar este acordo de cooperación co Concello que é cabeceira da comarca de Bergantiños, referente no mantemento do galego e exemplo para todo o país”, salientou Henrique Monteagudo.
Tamén apuntou que “os bos datos globais do comportamento lingüístico, cun uso habitual da nosa lingua por riba do 80% da poboación, non debe levarnos ao conformismo, senón servir de pulo para explorar novas vías de consolidación do idioma entre a xente máis nova, nun contexto moi cambiante determinado por factores que van desde o reto de apoiar a aprendizaxe da nosa lingua entre os novos galegos e galegas procedentes de países moi diversos, e con diferentes linguas maternas, ata o desafío do consumo masivo de contidos nas redes sociais noutros idiomas”.
“A lingua galega forma parte da nosa identidade colectiva e tamén do noso futuro. Por iso é especialmente importante traballar coas novas xeracións, escoitalas e comprender cal é a súa realidade lingüística”, expresou na mesa liña o alcalde, que destacou a importancia de poder afondar neste propósito da man da RAG.
“Para o Concello é fundamental contar con datos rigorosos que nos axuden a orientar as políticas de promoción da lingua galega e a seguir avanzando no proceso de normalización lingüística. E facémolo ademais da man dunha institución de referencia como é a Real Academia Galega e do seu Seminario de Sociolingüística", engadiu.
"O estudo que se realizará ao abeiro do convenio que asinamos hoxe vai permitirnos ter unha radiografía actual da situación e, a partir dela, seguir impulsando iniciativas que reforcen a presenza e o prestixio do galego entre a xente nova”, manifestou Daniel Pérez.
O mapa sociolingüístico escolar de Carballo concíbese como “unha ferramenta para profundar na identificación dos factores, axentes e contextos de socialización que aceleran ou frean o proceso de substitución do galego polo castelán”, segundo detallou a académica María López-Sández.
Metodoloxicamente, o proxecto nutrirase das enquisas que responderán os distintos axentes da comunidade educativa: alumnado, profesorado e familias.
Alén de achegar os instrumentos e protocolos de recolla de datos cuantitativos e cualitativos, o Seminario de Sociolingüística prestaralles apoio e asesoramento aos centros de ensino co fin de favorecer a participación activa de toda a comunidade educativa.
Pola súa banda, o Concello de Carballo asumirá a xestión dos permisos e autorizacións necesarias, e a coordinación da recolla de datos. Unha vez completado este proceso, A RAG analizará a información e redactará o informe final cos resultados do estudo.
O de Carballo é o cuarto mapa sociolingüístico escolar no que traballará a Real Academia Galega. A Academia agarda asinar proximamente máis acordos similares con distintos concellos que forman parte de Alingua e destaca a importancia da implicación municipal na normalización do idioma.
“O desafío que supón reverter a perda de falantes nas capas de poboación máis novas esixe medidas que nos implican a todos e todas. Tamén as administracións locais, as máis próximas á cidadanía, que poden adquirir un papel máis relevante nesta misión compartida de poñer o galego no centro”, dixo Henrique Monteagudo.
