Ames extiende el alcantarillado por Tapia y Piñeiro usando fosas sépticas

El Concello de Ames inició la redacción de un proyecto que permitirá llevar el servicio de saneamiento a las parroquias de Piñeiro y Tapia. La iniciativa incluye también la preinstalación de las canalizaciones necesarias para la futura instalación del servicio de abastecimiento de agua.

Así, este proyecto prevé la instalación de fosas sépticas en los núcleos de las parroquias de Tapia y Piñeiro, así como la reubicación y mejora de las ya existentes en Rúa y Fernande. Además, se dejará hecha la preinstalación de las canalizaciones necesarias para seguir ampliando la red de abastecimiento y continuar expandiendo este servicio básico. Una vez ejecutada esta actuación, la práctica totalidad del Concello de Ames tendrá garantizado el alcantarillado.

Visita municipal

El alcalde, Blas García, y el concejal de Obras, Gustavo Nieto, visitaron, junto al equipo técnico y la gerente de Augas de Ames, Genma Otero, las zonas en las que se pretende actuar. En la visita también estuvieron el representante vecinal en el consejo de administración de la EPEL y vecino de Tapia, Lino Berdullas. El regidor calificó esta actuación como «un gran avance na consecución de servizos no rural», al que apostó por dotar con más prestaciones básicas para contribuir a evitar su abandono.

Vieja reclamación

Esta es una antigua reclamación del Concello de Ames que, desde hace años, el grupo de gobierno lleva incluyendo en las enmiendas presentadas a los presupuestos de la Xunta de Galicia. Ya en el año 2013, desde el Concello se realizaron gestiones como la presentación de un anteproyecto ante el ente autonómico. El proyecto actual se elaborará con un enfoque diferente para facilitar su rápida ejecución y garantizar este servicio en la mayor brevedad posible.

Dicha actuación se suma a otras ya ejecutadas durante el mandato para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en el municipio. Entre ellas destacan las obras realizadas en el núcleo de Lens, con una inversión de 754.346,85 euros, que permitieron dotar de saneamiento y abastecimiento a la zona; las actuaciones en la aldea de Loureiros, con una inversión de 109.265 euros, que contemplaron la ampliación del saneamiento y del abastecimiento, así como la mejora del pavimento de los núcleos; las obras en la avenida de Rosalía de Castro, por valor de 115.500 €; y las actuaciones de saneamiento en Caroubáns, con una inversión que ronda los 120.000 euros, según fuentes municipales.

Preinstalaciones

Y, por otra parte, también se están realizando las preinstalaciones de las canalizaciones de los servicios de traída o/y saneamiento en todas las obras que se ejecutan en los núcleos que no los tienen.