Blindan contra el fuego forestal al sur de la comarca: nuevas bases permanentes en Valga, Lalín y Portas

Medio Rural blinda el sur de la comarca, y más en concreto el Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés, pero también Deza, con nuevas bases base de unidades operativas (BUO) en Portas y Valga, que ya están en construcción. Además, el segundo municipio contará con un aeródromo, mientras que en Lalín acometen las obras de la mayor base de helicópteros de Galicia.

Comenzando por la BUO de Portas, incluirá una edificación de dos plantas, con una superficie construida de 415 metros cuadrados, en la que tanto bomberos forestales como conductores de motobomba, agentes y otros integrantes del dispositivo, dispondrán de un espacio dotado con todos los medios y equipamientos necesarios para hacer más eficiente la actuación en la lucha contra los incendios, al mismo tiempo que se concilia trabajo y descanso. Esta nueva BUO cuenta con una inversión de cerca de 545.000 €.

A su vez, la de Valga, que ya tiene las obras más avanzadas de su BUO en los terrenos del antiguo campo de fútbol de Baño, comenzaron con la preparación del terreno, una parcela de 3.065 metros cuadrados que fue cedida por el Concello a la Xunta, para ejecutar la cimentación sobre la que se asentará. Costará 492.803 €.

Edificio modular

El edificio tendrá una estructura modular, concebida para facilitar su futura ampliación, de manera que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes del servicio. Contará con una zona de servicios organizada en dos plantas, una destinada a actividades estrictamente operativas y otra para espacios de descanso y funciones administrativas o de oficinas. También se prevé un espacio para garaje, que será diáfano y albergará los vehículos de la unidad operativa. Se habilitarán, además, accesos diferenciados para peatones y vehículos para facilitar las maniobras. Las instalaciones contarán con climatización mediante aerotermia, sistema de renovación de aire mediante recuperación de calor y protección contra incendios.

En lo que atañe a la futura base helicópteros de Lalín, supone una inversión de más de 3,2 millones de euros y permitirá albergar hasta seis aeronaves de forma simultánea en caso de ser preciso y con todas las dependencias necesarias. Allí se está levantando un edificio que constará de una planta enterrada para aparcamiento, otra superior como estancia de brigadas y tripulaciones –ocho habitaciones con baño–, y una torre de control para emisoristas. Serán unas instalaciones con todas las condiciones precisas para desarrollar el trabajo del personal de lucha contra los incendios.

Testimonio autonómico

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó en Portas que la lucha contra los incendios forestales «é unha prioridade para o Goberno galego, á que se destina este ano máis de 116 millóns de euros, dos cales 75,38 millóns son para prevención e os restantes 40,6 para extinción».

Además, precisó que parte de la inversión en materia preventiva, en concreto 25 millones de euros, serán destinados a la ejecución del nuevo convenio de gestión de la biomasa en las franjas secundarias firmado con Seaga. La conselleira explicó que, a través de este acuerdo, se apoya a los concellos y propietarios en materia de prevención para cumplir así con sus obligaciones. En este sentido, recordó que los concellos que así lo deseen, aún pueden solicitar su adhesión a este convenio.

Hasta treinta medios

Gómez resaltó que todas estas actuaciones van encaminadas a disponer de más recursos en el territorio y de una mayor dotación de medios aéreos. Sobre esta línea, el dispositivo contará a lo largo del presente año 2026 con dos aviones de carga en tierra más, llegando a un total de ocho. En total, dispondrá de 22 medios aéreos dependientes de la Consellería, llegando a más de 30 con los del Gobierno.